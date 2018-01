OT kokgāzēju komanda kaldina meistarību Austrijā

Lai veiksmīgi startētu Latvijas, Eiropas un pasaules līmeņa kokgāzēju sacensībās, Ogres tehnikuma (OT) komanda cītīgi trenējas.

Pagājušā gada novembra nogalē trīs OT kokgāzēju komandas dalībnieki - Matīss Mūrnieks (4MT), Rūdolfs Mahts (2MT) un Helvijs Šulga (2MT) - un pedagogs Armands Lapiņš devās uz Austriju, kur Litclhofas lauksaimniecības skolā aizvadīja četru dienu ilgu treniņnometni.

"Tie ir audzēkņi, kuri savā profesionālajā izaugsmē iegulda visvairāk laika un darba. Helvijs pašaizliedzīgi trenējas un pakāpeniski uzlabo rezultātus, arī Rūdolfs treniņos ir ļoti motivēts. Īpaši jāuzteic Matīss, kurš kvalifikācijas prakses laikā atrod iespēju piedalīties treniņos," par treniņnometnes dalībnieku izvēli stāsta A.Lapiņš.

Uz treniņnometni Austrijā OT kokgāzēju komandas pārstāvjus uzaicināja Litclhofas lauksaimniecības skolas pedagogs Armīns Grafs, kurš ir arī Austrijas nacionālās kokgāzēju izlases vadītājs. A.Lapiņš ar A.Grafu iepazinās pērn Eiropas kokgāzēju čempionātā, kas pagājušajā gada maija nogalē notika Šveicē. Abi pedagogi čempionātā darbojās kā tiesneši, un A.Lapiņš saņēma uzaicinājumu no austriešu kolēģa kopā ar audzēkņiem rudenī atbraukt uz Austriju pieredzes apmaiņā.

Litclhofas lauksaimniecības skolā mežsaimniecība nav prioritārā programma, bet 15 gadu laikā šī izglītības iestāde kļuvusi par kokgāzēju sagatavošanas centru, kas ir atzīts ne tikai Austrijā, bet arī citās Eiropas valstīs.

Litclhofas lauksaimniecības skolas un tās pedagoga A.Grafa prestižu vairo arī tas, ka trīs viņa audzēkņi iekļauti Austrijas nacionālajā izlasē, kas šogad pārstāvēs savu valsti Kokgāzēju pasaules čempionātā Lillehamerē. Skolas audzēkņi piedalījušies 12 Eiropas čempionātos, un septiņas reizes kļuvuši par čempioniem.

Ar OT komandu strādāja ne tikai A.Grafs, bet arī viņa kolēģis Daniels Kohs un trīs Austrijas nacionālās izlases dalībnieki, A.Grafa audzēkņi – Matiass Morgenšteins, Jurgens Erlahers un Daniels Oberauners. D.Oberauners Eiropas čempionātā startēs junioru konkurencē, un kādam no OT komandas, iespējams, būs ar viņu jāsacenšas.

Treniņnometnē Austrijā tika aizvadītas četras intensīvas un piepildītas dienas, kurās OT komanda ieguva daudz jaunu zināšanu un prasmju ne tikai no austriešu pasniedzējiem, bet arī no čehu kokgāzējiem, kuri arī šajā pašā laikā aizvadīja treniņnometni Litclhofā.

OT audzēknim Rūdolfam Mahtam Austrijā redzētais un gūtais ir parādījis iespēju, ka var izdarīt labāk un citādāk nekā līdz šim un viņš apguvis jaunas metodes, kā veiksmīgāk sagatavoties sacensībām.

"Es biju lepns par to, ka mani audzēkņi bija ļoti patstāvīgi – varēja bez grūtībām komunicēt angļu valodā un tikt galā ar visām situācijām. Paldies Ogres tehnikuma skolotājiem, kuri ieguldījuši daudz darba mežsaimniecības profesionālo priekšmetu un svešvalodu mācīšanā. Es varēju tikai priecāties, ka varēju radīt viņiem iespēju tur atrasties," atklāj A.Lapiņš. "Arī man, kā pedagogam, bija interesanti vērot, kā austriešu kolēģi organizē un vada treniņu. Bija arī tādas lietas, ko mēs pastāstījām un kas viņiem šķita pietiekami saistošas un interesantas. Savukārt to, ko viņi jau atklājuši, mēs vēl tikai prātojam, kā to izdarīt. Katrā ziņā virziens, kurā mēs dodamies, ir pareizs."

Pēc atgriešanās no Austrijas OT kokgāzēju komanda turpina treniņus savās mājās. Pagājušajā sestdienā OT komanda aizvadīja pilna sacensību cikla treniņu, lai varētu izanalizēt rezultātus un nospraust tālāko treniņu plānu. Šobrīd komandā aktīvi trenējas astoņi audzēkņi. 17. martā notiks vēl viena treniņnometne OT programmu īstenošanas vietā Vecbebros, uz kuru plānots aicināt arī igauņu un skandināvu valstu kokgāzējus.

Aprīlī sāksies aktīvā sacensību sezona - OT organizētās starptautiskās sacemsības "Rāmavas kauss", kam sekos Igaunijas čempionāts, Eiropas čempionāts, Baltkrievijas čempionāts un pasaules čempionāts. "Ceru, ka kāds no mūsu audzēkņiem savāks pietiekami lielu punktu skaitu, lai izcīnītu tiesības Latvijas izlases sastāvā pārstāvēt ne tikai savu mācību iestādi, bet visu valsti," pauž A.Lapiņš.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/40680