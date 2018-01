OT dodas pēc pieredzes uz Valmieras tehnikumu

Ogres tehnikumā uzsākta jauna tradīcija – iepazīt citas Latvijā esošās profesionālās izglītības iestādes un gūt pieredzi no kolēģiem.

Kā pirmais apmeklējuma mērķis bija izvēlēts Valmieras tehnikums, uz kuru 19.janvārī devās teju 70 OT pedagogu grupa.

"Gan Valmieras, gan Ogres tehnikums bija to pirmo sešu profesionālo izglītības iestāžu skaitā, kuras 2013.gadā iesaistījās darba vidē balstītu mācību projektā. Tāpēc bija ļoti vērtīgi uzzināt, kā kolēģiem veicas ar darba vidē balstītu mācību īstenošanu," atklāj OT direktore Ilze Brante.

Valmieras tehnikumā sāka īstenot darba vidē balstītas mācības izglītības programmās audzēkņiem ar vidējo izglītību, kuri mācās pusotru gadu, savukārt Ogres tehnikumā - četrgadīgajās izglītības programmās.

"Vienmēr var pārņemt pieredzi, kā organizēt mācību procesu. Man šķita interesanti, ka darba vidē balstītas vienai izglītības programmai mācības Valmieras tehnikums īsteno sadarbībā ar trim uzņēmumiem - SIA "Valpro", AS "Valmieras piens" un AS "Valmieras stikla šķiedra". Tā kā viens uzņēmums nespēj nodrošināt darba vidē balstītās mācības, tad katrs no uzņēmumiem paņem vienu programmas daļu. Tā ir pavisam jauna izglītības programma "Mehatronika", kas izveidota uz darba devēju pieprasījumu, iegādāta arī materiāli tehniskā bāze."

Abas profesionālās izglītības iestādes vieno arī tas, ka Valmieras tehnikumā izveidota izglītības programma "Mežsaimniecības tehnika" un audzēkņi var iegūt meža mašīnu operatora kvalifikāciju. Ogres tehnikumā mežsaimniecības izglītības programmām ir senas tradīcijas, labi rezultāti un sasniegumi, tāpēc iegūtā pieredze var noderēt arī valmieriešiem.

OT vadība un pedagogi tikās ar Valmieras kolēģiem, pārrunāja mācību procesa organizāciju, iesaistīšanos dažādos projektos.

"Šajā mācību gadā gan Ogres, gan Valmieras tehnikums organizē profesionālās izglītības iestāžu radošo pasākumu "Radi, rādi, raidi!" kultūrvēsturiskajos novados. Valmierieši - Vidzemes novadā, savukārt mēs – Zemgales kultūrvēsturiskajā novadā. Tāpēc man bija ļoti lietderīga saruna ar Valmieras tehnikuma direktores vietnieci audzināšanas un kultūrizglītības jomā Vitu Zeiboti. Apspriedām arī pasākuma vienojošo tēmu "Latvijas simtgade". Ļoti vērtīgs pieredzes apmaiņas brauciens," atzīst OT direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa.

Ar Valmieras kolēģiem pārrunāta arī audzināšanas darba organizācija, kas abās profesionālajās izglītības iestādēs ir atšķirīga. "Mums ir grupu audzinātājs vienai izglītības programmai, savukārt viņiem audzinātājs ir kāds no priekšmetu skolotājiem, jo Valmieras tehnikumā ir mazāks audzēkņu skaits. Daudzas profesionālās izglītības iestādes izrādījušas interesi, kā audzināšanas darbs ir organizēts Ogres tehnikumā un atzinušas šo modeli par lietderīgu. Tas ir nenovērtējami, ka Ogres tehnikumā audzinātājs ir klāt visu dienu, jo darba apjoms ir liels," norāda A.Auziņa.

Valmieras tehnikumā oficiālā vizītē Ogres tehnikuma pedagogi bija pirmo reizi. Līdz šim dažādos pasākumos, konkursos un sacensībās notikušas tikai individuālas tikšanās.

OT kolektīvs šo braucienu novērtēja ļoti pozitīvi, tāpēc pieņemts lēmums turpināt apceļot visus tehnikumus Latvijā. Nākamais brauciens plānots uz Liepājas tehnikumu.

