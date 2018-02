OT uzņem Valsts olimpiādes mājturībā un tehnoloģijās dalībniekus

1.februārī Ogres tehnikumā (OT) notika Mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādes II kārta zēniem un meitenēm, kur lieliskus panākumus guva Ikšķiles vidusskolas skolēni.

Olimpiādes atklāšanā dalībniekus un viņu pedagogus sveica OT direktore Ilze Brante. Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna vēlēja skolēniem vēlmi sasniegt visaugstāko rezultātu: "Lai veiksmīgs ir ne tikai starts, bet arī finišs!"

Olimpiādē sacentās skolēni no Olaines, Ķekavas, Salaspils, Carnikavas un Ikšķiles novadiem. Zēni rādīja meistarību koka un metāla tehnoloģijās, kur vislabāk veicās Ikšķiles vidusskolas 8.c klases skolniekam Ronaldam Blumbergam. Viņš bija nepārprotams līderis, jo tuvākais sekotājs no viņa atpalika par 46 punktiem. Ronalds ieguva 79 punktus no 100 iespējamajiem, viņam arī bija visprofesionālāk paveikts uzdevums – rotāta kastīte zīmuļiem. Ikšķiles vidusskolas skolnieks tika izvirzīts uz olimpiādes III kārtu.

Gan žūrijas pārstāvis Linards Liberts, gan arī uzvarētājs Ronalds atzina, ka uzdevums bija diezgan sarežģīts, bet viņš ar to veiksmīgi tika galā.

Ronalds jau ir pieredzējis mājturības olimpiāžu dalībnieks. Alternatīvajā olimpiādē mājturībā zēniem, kas iepriekšējos gados arī notika Ogres tehnikumā, Ronalds pirms pāris gadiem uzvarēja, bet pērn ierindojās 3.vietā. Ronalda aizraušanās ar kokapstrādi, kas sākās ar koka rotaļu mašīnu izgatavošanu, tagad jau pāraugusi nopietnā interesē par šo jomu. Ronalds pieļauj domu, ka viena no iespējām pēc 9.klases absolvēšanas varētu būt mācības OT Mežsaimniecības un kokapstrādes nodaļā.

"Jau pēc olimpiādes uzdevumu veikšanas rezultāta var novērtēt, kuriem no zēniem ir nopietna interese par kokapstrādi. Pat, ja neviens no viņiem neizvēlēsies saistīt nākamo profesiju ar kokapstrādi, tik un tā jebkuram stiprā dzimuma pārstāvim jāprot strādāt ar instrumentiem un veikt kaut nelielus remontdarbus mājās," atzīst Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis.

Atšķirībā no zēniem, kuriem Valsts olimpiāde mājturībā tiek rīkota pirmo reizi, meitenēm tā bija jau 19.Valsts olimpiāde tekstila tehnoloģijās. Šai olimpiādei tika dots nosaukums "Mēs – Latvijas simtgadei". Meitenēm pēc tautiskiem motīviem bija jāizgatavo krūzītes paliktnis.

Veiksmīga bija arī Ikšķiles vidusskolas 9.a klases skolnieces Kerijas Krūmiņas dalība olimpiādē. Kerija ar otru lielāko punktu skaitu iekļuva to piecu dalībnieču skaitā, kuras sacentīsies III kārtā. Kerija ir viena no labākajām skolniecēm mājturībā, tāpēc viņai bija gods pārstāvēt savu skolu, atklāj Ikšķiles vidusskolas mājturības skolotāja Dace Ozola-Krastiņa, kurai prieks par skolnieces panākumiem. Kerija tika virzīta olimpiādei arī pagājušajā mācību gadā, bet dažādu iemeslu dēļ nevarēja tajā piedalīties.

Meitenēm rezultāti bija samērā līdzvērtīgi, tāpēc uz III kārtu izvirzītas: Kerija Krūmiņa (Ikšķiles vidusskola), Arta Gorina (Carnikavas pamatskola), Gunita Ieviņa (Salaspils 1.vidusskola), Anna Čirkova (Salaspils 2.vidusskola) un Elīna Bērziņa (Olaines 1.vidusskola).

Kamēr skolēni veica olimpiādes uzdevumus, viņu skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā "Videi draudzīgu materiālu izmantošana mājturības un tehnoloģiju stundās", kurš notika dažādās vietās – Ogres tehnikumā, biedrībā "Rasas krāsas", Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolā.

Valsts olimpiādes II kārtu organizēja Ikšķiles novada pašvaldība sadarbībā ar Ogres tehnikumu.

"Vēlos pateikt lielu paldies Ogres tehnikumam, jo bez šādiem uzticamiem, pieredzes bagātiem un profesionāliem sadarbības partneriem tas nebūtu iespējams. Ogres tehnikumam ir resursi un iespējas, lai organizētu šāda mēroga olimpiādes un pasākumus. Ļoti pozitīvas atsauksmes no dalībniekiem bija arī par iepriekšējos gados notikušo alternatīvo olimpiādi mājturībā zēniem," norāda A. Jankuna.

