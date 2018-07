Dizaineri absolvē Ogres tehnikumu ar izciliem vērtējumiem

Ogres tehnikuma (OT) Dizaina un mākslas nodaļu šogad absolvēja 40 audzēkņu – apģērbu dizaineri, interjera dizaineri, reklāmas dizaineri, video operatori, multimediju dizaineri.

Diplomus izsniedza Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova un grupu audzinātājas – Armanda Auziņa, Ilze Dzirkale un Violeta Ozola.

Svinīgajā izlaiduma pasākumā absolventus sveica Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

"Mēs satikāmies pirms četriem gadiem – 2014.gada 1.septembrī. Jūs esat piedzīvojuši visas tās pārmaiņas, kas notiek Latvijā profesionālajā izglītībā. Mācības jūs uzsākāt Meža prospektā. Mēs kopīgi būvējām un rekonstruējām mācību korpusu ''Aizupēs'' un neizmantotos bēniņos izbūvējām Dizaina un mākslas nodaļas stāvu. Jums ir tā lielā laime, ka mēs 2016.gada 6.janvārī kopīgi varējām atklāt tehnikuma rekonstruēto korpusu un jūs bijāt pirmie, kas izmantoja šo moderno vidi un jaunās tehnoloģijas," Ogres tehnikumā pavadīto laiku absolventiem atgādināja I.Brante. "Šodien es vēlos jums katram teikt lielu paldies, jo mums bija ārkārtīgi daudz darāmā – mums bija jāuzņem daudz viesu un viņiem jāparāda tehnikums. Paldies, ka jūs izvēlējāties mācības Ogres tehnikumā. Es domāju, ka jūs to noteikti nenožēlojat, jo mums ir tik radoši skolotāji, no kuriem var tikai ņemt un ņemt. Jūs visi esat radošo profesiju pārstāvji – nezaudējiet radošumu, vienmēr tiecieties uz jauno un nekad neatsakieties no izaicinājumiem!"

Tehnikuma direktore teica paldies arī profesionālo un vispārizglītojošo priekšmetu pedagogiem, kā arī audzinātājiem, kuri sekmējuši Dizaina un mākslas nodaļas absolventu izaugsmi un attīstību.

"Šodien ir īpaša diena, jo tā izvēle, kas izdarīta pirms četriem gadiem, ir nesusi redzamus augļus. Ir saņemti diplomi, kas nozīmē ne tikai profesionālās prasmes, bet ir pierādījums arī gara spēkam, uzņēmībai, pacietībai, prasmei izdarīt pareizo izvēli un paveikt lieliskus darbus. Rezultāti ir spoži, jo šogad vidējā profesionālo eksāmenu atzīme ir virs astoņām ballēm, kas ir ļoti augsts vērtējums. Tā bija īsta svētku nedēļa, kad mēs piedzīvojām kvalifikācijas eksāmenus. Esiet drosmīgi savā nākamajā izvēlē, jo jūsu zināšanu un prasmju līmenis ir ļoti augstu novērtēts,'' sacīja Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova. "Mēs, protams, jūs vēlētos redzēt mākslas un dizaina laukā, bet, ja jūsu izvēlētais ceļš ir cits, tad galvenais, lai tā būtu izaugsme un attīstība, un gan mēs, gan jūs paši varētu par to priecāties!"

