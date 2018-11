Ogres tehnikums ar krāšņu koncertu svin Latvijas simtgadi

Sagaidot Valsts svētkus, 9.novembrī Ogres novada Kultūras centrā norisinājās Ogres tehnikuma (OT) Latvijas simtgadei veltītais koncerts "Daudz laimes, mīļā Latvija!".

Svinīgais pasākums sākās ar Latvijas valsts himnas kopīgu dziedāšanu.

"Es esmu Latvija!" ir valsts simtās gadadienas svinību vēstījums, aicinājums un atgādinājums, ka Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kas veido valsts tagadni un liek pamatus rītdienai. Ogres tehnikums pierāda, ka liek stiprus pamatus mūsdienīgai profesionālai izglītībai ar zinošiem pedagogiem un tālredzīgu direktori.

OT direktore Ilze Brante savā svētku uzrunā, sveicot audzēkņus un pedagogus nozīmīgajā Latvijas jubilejā, uzsvēra, ka ir jāgodā un jāciena to cilvēku piemiņa, kas ir devuši mums brīvu Latviju.

"Mēs katrs šodienas Latvijā varam darīt to, kas mums patīk un kas vislabāk padodas. Mums ir dotas tik daudz iespējas, ir atvērta visa pasaule," sacīja OT direktore. "Kas ir tas, kas veido Latviju? Piemēram, man liktenis tā lēmis, ka esmu nokļuvusi Ogres tehnikumā, lai kopsadarbībā ar katru no pedagogiem, ar katru no audzēkņiem veidotu un attīstītu Ogres tehnikumu kā profesionālās izglītības kompetences centru. Mēs esam atpazīstami gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, un pie mums brauc gūt pieredzi un mācās no mums. Tas ir mūsu katra ieguldījums. Tā ir tā Latvija, kuru mēs veidojam un attīstām."

I.Brante pauda gandarījumu, ka Ogres tehnikums Latvijas simtgadi sagaida rekonstruētā mācību korpusā un jaunuzceltā mācību angārā, ka uz Valsts svētkiem tiks nodota ekspluatācijā rekonstruētā dienesta viesnīca, bet jau nākamnedēļ uzsāksies multifunkcionālās halles celtniecība.

Ogres tehnikuma audzēkņi un pedagogi gādājuši arī par īpašām dāvanām Latvijas simtgadei. Izveidots Zemgales kulinārā mantojuma centrs. Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņi un pedagogi iepazīst godu saimnieces, vāc senās receptes un saglabā tās.

Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana ir būtiska svētku sastāvdaļa, kopā radīt un dot, līdzdarboties un iesaistīties, katram sajust savu piederību svētku radīšanā. Tādēļ visas OT nodaļas tika aicinātas dāvināt savu veikumu mums kopīgajos simtgades svētkos un katrs no jums var dāvināt ko skaistu Latvijai.

No Dizaina un mākslas nodaļas – Latvijas redzējums izpildīts mākslinieka un valsts karoga dizaina standarta izveidotāja Anša Cīruļa burtveidolā. Savukārt Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas audzēkņi svinīgajā pasākumā savu veltījumu izteica dziesmā "Div dūjiņas".

Tomēr vislielākā audzēkņu dāvana Latvijas simtgadei ir teicamas un izcilas sekmes mācībās. OT direktore Ilze Brante un direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas darbā Armanda Auziņa labākajiem audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācībās un ieguldījumu tehnikuma attīstībā pasniedza Atzinības rakstus. Šo apbalvojumu šajā mācību pusgadā izpelnījušies 50 audzēkņi.

"Mums pa spēkam ir viss, kam ticam. Esam liecinieki nozīmīgākajam notikumam mūslaiku Latvijas vēsturē – Latvijas valsts simtgadei. Valsts simtgade ir mūsu iespēja cienīgi, lepni un priecīgi svinēt simto dzimšanas dienu un veidot nākotnes Latviju," svinīgajā pasākumā teica OT audzēkņi.

Latvijas valsts simtgades koncertā piedalījās Ogres tehnikuma interešu izglītības kolektīvi – jauktais koris, vokālais ansamblis, vokāli instrumentālais ansamblis, tautisko deju kolektīvs "Solis". Paldies par kolektīvu sagatavošanu koncertam to vadītājiem – Dairai Dālei, Lienei un Reinim Grīnhofiem!

