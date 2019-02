OT audzēkņi Biznesa ideju klubā apzinās, kāpēc jāmācās

5.februārī Ogres tehnikuma (OT) konferenču zālē Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas audzēkņi – topošie meža mašīnu mehāniķi – tikās ar SIA "STATS RENT" vadītāju Vigantu Lesausku.

Lai palīdzētu audzēkņiem atrast savu vietu darba tirgū, OT Karjeras izglītības centrs aicina viesos pieredzējušus uzņēmējus, kuri dalās pieredzē un sniedz jauniešiem praktiskus padomus.

V.Lesausks, kura vadītais uzņēmums nodarbojas ar būvtehnikas un elektroinstrumentu nomu, topošajiem meža mašīnu mehāniķiem stāstīja par biznesa un arī personīgo mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu, taktisko vadību un plānošanu, pārmaiņu vadību, efektīvu sadarbību komandā, kā arī komunikācijas problēmu risināšanu.

"Pirmos desmit gadus ikviens jaunietis gūst pieredzi, pēc tam tikai sākas karjeras izaugsme. Šajā laika posmā pacietīgi jāapgūst pieredze dažādās jomās, paralēli mācoties un pilnveidojoties. Tikai tad tā lieta aiziet," atklāj V.Vīgants.

Arī, uzsākot uzņēmējdarbību, ļoti nozīmīga loma ir iegūtajai pieredzei.

"Ja kāds, piemēram, vēlas attīstīt remonta servisu vai tirdzniecību, ieteiktu pusgadu vai gadu pastrādāt šajā nozarē, saprast, ar ko jārēķinās. Ja jaunietis vēlas remontēt tehniku vai strādāt ar cilvēkiem, nav obligāti dibināt savu uzņēmumu. Savs uzņēmums nozīmē, ka jāapgūst arī papildlietas – grāmatvedība, naudas plānošana, dažādi riski, līgumi. Tāpēc es iesaku vispirms iegūt pieredzi savā profesijā, tad augt tālāk. Bieži vien tā ir labāk, nekā uzreiz apdedzināties ar uzņēmuma dibināšanu, jo ir lietas, kuras nepieredzējis cilvēks pat neapjauš," skaidro V.Lesausks.

Uzņēmējs aicināja jauniešus izmantot mācību laiku tehnikumā, lai iegūtu kvalifikāciju un visas mācību iestādes piedāvātās prasmes, kā arī praktiskās zināšanas. Piemēram, jau minētais SIA "STATS RENT" ir Latvijas uzņēmums, kas darbojas arī Nīderlandē, Vācijā, Somijā. Jauniešiem, kuri vēlas pieteikties darbā šajā uzņēmumā, paveras plašas perspektīvas, tostarp komandējumi uz ārzemēm, bet, lieki piebilst, ka bez zināšanām tas nav iespējams.

Uzņēmēja saruna ar jauniešiem lika aizdomāties ne vienam vien tehnikuma audzēknim. Dāniels Ziediņš (3MT) atklāja, ka galvenā atziņa, ko viņš ieguvis no tikšanās: "Visa pamatā ir zināšanu apguve. Pats galvenais ir mācīties, un tikai pēc tehnikuma absolvēšanas var domāt par karjeru".

Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas tehnisko priekšmetu skolotājs Andris Tilaks, kurš pasniedz spēkratu uzbūvi un diagnostiku, ļoti pozitīvi vērtē OT Karjeras izglītības centra Biznesa ideju kluba rīkotās tikšanās ar uzņēmējiem.

"Šādas tikšanās vajadzētu biežāk, jo tā ir ļoti interesanta pieredze. Audzēkņiem tā ir ļoti vērtīga, jo uzņēmēji paskaidro, kāpēc jauniešiem vajadzētu mācīties. Citādi vienam otram škiet, ka tas, ko skolā māca, dzīvē nebūs vajadzīgs. Līdz ar to attieksme nodarbībās reizēm ir tāda, kāda tā ir. Šobrīd ļoti svarīgi audzēkņus motivēt mācīties. Pedagogi tehnikumā var iemācīt pamatlietas, kas viņiem darbā ir vajadzīgas. Mēs to varam izdarīt, jo nepārtraukti pilnveidojam arī materiālo bāzi. Būs vēl dažādi mācību stendi, tehnika. Tāpēc svarīgi, ka audzēkņi dzird no uzņēmēja, cik liela nozīme ir tehnikumā apgūtajām zināšanām."

OT audzēkņi vēl ilgi diskutēja ar V.Lesausku, kā arī lūdza autogrāfus, jo uzņēmējs jauniešiem dāvināja ar Inesi Mūrnieci kopīgi sarakstītās grāmatas par uzņēmējdarbības pieredzi.

Pēc tikšanās ar jauniešiem V.Lesausks iepazinās ar mācību angāru.

