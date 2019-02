Lielvārdes novada skolēni aktīvi "ēno" Ogres tehnikumā

Ēnu dienā jau tradicionāli Ogres tehnikums aicina skolēnus kļūt par OT audzēkņu "ēnām", lai tādējādi jaunieši iejustos profesionālās izglītības iestādes audzēkņu ikdienā.

Šogad vēlmi iepazīt tehnikumu un tur apgūstamās profesijas bija izteikuši 17 skolēni no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Salaspils, Jelgavas, Ogres. Trešdaļa no "ēnotājiem" bija no Lielvārdes novada izglītības iestādēm – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un Lēdmanes pamatskolas.

Lielvārdes novada izglītības iestāžu skolēnu interese par Ogres tehnikumu ir ļoti noturīga. Divas no "ēnotājām" – E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 9.klases skolnieces Laura Ose un Samanta Poga OT Ēnu dienā piedalījās arī pagājušajā gadā, kad abas vēl mācījās 8.klasē. Tad skolnieces bija izvēlējušās "ēnot" tehnikuma direktori Ilzi Branti.

Šoreiz viņas kļuva par OT galvenās grāmatvedes Kristīnes Bučes "ēnām". Jāatzīst, ka jaunietēm bija paveicies, jo Kristīne ne tikai varēja dalīties pieredzē par grāmatveža darbu, bet arī deva iespēju palūkoties uz tehnikumu no audzēkņa un pedagoga ikdienas. Kristīne savulaik ir absolvējusi Ogres Profesionālo vidusskolu, kas apvienošanās rezultātā 2011.gadā tika iekļauta Ogres tehnikumā, kā arī strādājusi par grāmatvedības pasniedzēju.

Abas jaunietes apsver domu pēc 9.klases absolvēšanas turpināt izglītību Ogres tehnikumā, un, ļoti iespējams, ka tā būs grāmatveža profesija. K.Buče aicināja jaunietes apmeklēt Atvērto durvju dienu un iepazīt arī citas profesijas, lai atrastu piemērotāko.

"Man ļoti patīk Ogres tehnikums kā mācību iestāde. Manu draugu un paziņu lokā ir ļoti daudzi, kuri pēc pamatskolas nākuši mācīties uz tehnikumu, un ir ļoti apmierināti ar izvēli," atklāja Samanta.

Kā vienmēr liela interese par Dizaina un mākslas nodaļas piedāvātajām profesijām. "Ēnas" kopā ar nodaļas vadītāju Velgu Kaļeiņikovu iepazinās ar mācību kabinetiem, piedalījās nodarbībās kopā ar audzēkņiem, kā arī tikās ar 4.kursa video operatoru Edgaru Tilaku. Viņš pastāstīja par gatavošanos Latvijas profesionālo vidējo mākslas izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu darbu Valsts konkursa "Kustīgs attēls multimediju vidē", kas 14 un 15.februārī notiks Ogres tehnikumā.

Savukārt jaunietis, kurš izvēlējies mācīties par meža mašīnu operatoru, kopā ar instruktoru devās uz mežu, lai reālā vidē iepazītu darba apstākļus.

"Šobrīd praktiskās iemaņas mežā apgūst mūsu nodaļas audzēkņi. Arī "ēnotājiem" ļaujam iesēsties traktora kabīnē un instruktora vadībā pabraukt pa cirsmu. No pagājušajā gada pieciem "ēnotājiem", kuri klātienē iepazinās ar meža mašīnu operatora darbu, visi šajā mācību gadā ir mūsu nodaļas audzēkņi," gandarījumu pauž Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs Kārlis Ranga. Vairāki skolēni, tostarp divas jaunietes no E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, izrādīja interesi par mēbeļu galdnieka profesiju.

Konferenču zālē OT direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas darbā Armanda Auziņa iepazīstināja ciemiņus ar tehnikuma audzēkņu iespējām iegūt kvalitatīvu izglītību, mācīties mūsdienīgā mācību iestādē, piedalīties starptautiskos projektos un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Skolēni devās arī ekskursijā pa tehnikumu, lai pārliecinātos par stāstīto savām acīm.

