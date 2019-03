Uzņēmēju dienā OT Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņus rosina skatīties plašāk

20.martā Ogres tehnikuma (OT) Dizaina un mākslas nodaļā norisinājās Uzņēmēju-Atvērto durvju diena, uz kuru bija aicināti mākslinieki, dizaineri un uzņēmēji.

Iepazīstinot ar viesiem, OT direktore Ilze Brante norādīja, ka šīs Uzņēmēju dienas var dēvēt par Uzņēmēju un Mākslinieku dienām.

Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi tikās ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centra pārstāvi Māru Žeikari, mākslas vēstnesi Lanu Zujevu, starpdisciplināri strādājošo mākslinieci Gundegu Eveloni un metālmākslinieku Modri Svilānu, kuri pēc uzstāšanās vadīja arī meistarklases topošajiem dizaineriem un multimediju māksliniekiem.

Māksla ir cieši saistīta ar biznesu, tāpēc audzēkņi ar lielu interesi klausījās Latvijas Dizaineru savienības pārstāves Barbaras Freibergas stāstījumu par jaunākajām krāsu toņu tendencēm pasaulē. B.Freiberga ir interjera dizainere un veiksmīgi darbojas biznesā.

No B.Freibergas lekcijas audzēkņi uzzināja, kāds ir pasaulē vadošā krāsu zīmola Sadolin izvirzītais šī Gada krāsu tonis. AkzoNobel Globālā estētiskā centra eksperti sadarbībā ar arhitektiem un dizaineriem ir secinājuši, ka pašlaik pieprasītākie ir siltie un dzīvespriecīgie krāsu toņi, kas pozitīvi ietekmē noskaņojumu.

"Iepriekšējā gadā tas bija rozīgi brūns, vēl gadu agrāk – zilganpelēks, bet šogad tas Spiced Honey – medus brūns jeb dzintarkrāsas tonis, kas vieš optimismu," toņa izvēli atklāj B.Freiberga. Dizainere skaidro, ka, nosakot Gada krāsu toni, Sadolin vēlas pievērst uzmanību arī citiem, ne tikai tradicionālajiem, krāsu toņiem.

"Latvijā esam pieraduši pie baltās, melnās, bēšās, brūnās un, protams, pelēkās krāsas toņiem, bet dizaineriem ir ļoti būtiski domāt plašāk, skatīties tālāk par nospraustajām robežām un izmantot vairāk lietu, kas cilvēkiem rada prieku un apmierinājumu," saka dizainere.

Kā uzsver B.Freiberga, dizaineriem vienlīdz labi jāpārzina ne tikai mākslinieciskā, bet arī praktiskā puse. Lai savā fantāzijā uzburtās vīzijas spētu arī īstenot, jāsaprot, kā un ar kādiem materiāliem to var panākt. Tāpēc audzēkņiem bija ļoti noderīgi krāsu un apdares materiālu uzņēmuma SIA "Akzo Nobel Baltics" pārstāvja Jura Šulca padomi.

Uzņēmēju-Atvērto durvju dienā tradicionāli piedalās arī topošie audzēkņi, kuriem tā ir iespēja ne tikai iepazīt tehnikumu, izmēģināt spēkus izvēlētajā profesijā, bet, klausoties pieredzējušu uzņēmēju stāstos, apjaust savu nākotni.

Dizaina un mākslas nodaļa allaž ir bijusi viena no populārākajām Ogres tehnikumā. Arī šoreiz iepazīties ar nākamo izglītības ieguves iestādi bija atbraukuši 30 skolēni no dažādām Latvijas vietām – Ādažiem, Birzgales, Ikšķiles, Staļģenes, Rīgas, Šķibes, Babītes. No Šķibes pamatskolas bija ieradušās divas 9.klases skolnieces – Lelde Nebare un Amanda Ieva Tutāne, kuras interesējas par multimediju un reklāmas dizaina izglītības programmām.

"Pirmais iespaids par tehnikumu ļoti pozitīvs. Piemērota vide, lai varētu sekmīgi apgūt profesiju. Meitenes saka,ka vēlas šajā skolā mācīties," atklāj Leldes mamma Ieva Nebare. Šobrīd viss liecina, ka rudenī abas kļūs par Ogres tehnikuma audzēknēm.

Atbilstoši interesēm, skolēni OT pedagogu vadībā piedalījās arī radošajās darbnīcās.

