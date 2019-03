Uzņēmēju diena OT Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļā

Jau ceturto dienu šonedēļ Ogres tehnikums (OT) aicināja savus nākamos audzēkņus, viņu vecākus, pedagogus un citus interesentus iepazīties ar tehnikumu, ar mācību procesu, sadzīves apstākļiem un iespējām, kas paveras pēc tehnikuma beigšanas – šodien uzmanības centrā Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa.

OT direktore Ilze Brante klātesošos iepazīstināja ar OT vēsturi, izglītības programmām un audzēkņu sasniegumiem un sadarbību ar dažādiem uzņēmumiem. Ja arī sākotnēji šķiet, ka OT nav nekā kopīga ar Ogres slimnīcu, tomēr tā nav, jo, piemēram, tehnikuma sagatavotie administratīvā darba speciālisti vajadzīgi arī medicīnas iestādēm.

"Mums ir četras Izglītības programmu nodaļas," sacīja I.Brante. "Gribu uzsvērt, ka katra nodaļa papildina viena otru un sadarbojas. Ja, piemēram, notiek kādas sacensības mežsaimniecībā, tad datoriķi ir tie, kas apkopo rezultātus. Grāmatveži mums palīdz dažādos ikdienas darbos. Audzēkņi iesaistās, kad mēs uzņemam viesus jebkurā no nodaļām."

Aļona Lukašenoka, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja, skaidroja, ka mācību laikā vispārizglītojošo skolu skolēniem ir vērtīgi iepazīties ar dažādām profesijām, jo daudzi skolēni zina, kas viņi negrib būt, bet nezina, ko grib. Piemēram, klientu apkalpošanas speciālisti iegūst zināšanas, kas tālāk noder jebkurā profesijā. Dokumentu pārvaldība, psiholoģijas pamati, lietišķā etiķete, datorzināšanas noderēs daudzās jomās.

Uzņēmēji augsti vērtē labas grāmatvedības zināšanas. Ja uzņēmumam ir labs grāmatvedis, tas ir ieguldījums uzņēmuma stabilitātē. Pieredze rāda, ka šīs profesijas pārstāvji ir lielā vērtē un ka reizi gadā, kad Valsts ieņēmumu dienestā jāaizpilda Gada deklarācija, vai katrs iedzīvotājs ir priecīgs, ja viņu paziņu vai draugu lokā ir kāds grāmatvedības speciālists.

Ikvienai no profesijām, kuras var apgūt Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļā, ir plašs pielietojums. Datorsistēmu tehniķis ir viena no populārākajām profesijām, bet tajā ir jāapgūst ļoti dažādas prasmes: programmēšanas pamati, iekārtu pievienošana, iekārtu remonts, sistēmas, tīkli, katra datora lietotāja individuālās vajadzības, serveri…

"ENJOY Recruitment Latvia", vadošā personāla atlases uzņēmuma Latvijā pārstāves – Laura Cvigune un Elīna Sitenkova – pastāstīja par kandidātu atlasi IT, finanšu un pārdošanas jomā un to, kā atrast īstajam darbiniekam atrast īsto darbavietu. Speciālistes skaidroja arī, cik liela nozīme ir pareizi sagatavotam CV, ar ko sākt, lai atrastu savu pirmo darbavietu, un kam pievērst uzmanību, lai sagatavotos darba intervijai, ja ir paveicies un uz to esi uzaicināts. Nozīme ir visam! Pat e-pasta adresei, no kuras CV nosūtīts, un potenciālā darbinieka aktivitātēm un fotogrāfijām sociālajos tīklos.

Darba vide un prasības darbiniekiem mainās. Tas, kas bija aktuāls pirms gadiem 15, šodien tāds vairs nav. Šodien daļa uzņēmumu orientējas uz galarezultātu un nav tik svarīgi, vai, piemēram, IT speciālists konkrēto darbu veic uz vietas vai attālināti – no mājām vai pat no citas valsts.

Pats galvenais, ko personāla speciālistes vēlējās atklāt: "Dari to, ko tu mīli, un mīli to, ko tu dari, un darbs pats tevi atradīs!"

Meistarklasi "Neverbālā komunikācija" vadīja Oskars Kļava, aktieris, režisors un pedagogs, kurš arī pats savulaik beidzis OT (tad to sauca par Ogres meža tehnikumu), pēc tam studējis Jelgavas Lauksaimniecības universitātē, tad nokļuvis Liepājas teātrī, kur pēc studijas beigšanas nostrādājis 6 gadus. Ogrē novada Bērnu un jauniešu centrā viņš vada Improvizācijas teātra studiju, ir drāmas pedagogs.

Neverbālā komunikācija jeb ķermeņa valoda ir instruments, kurš, prasmīgi izmantots, par situāciju un saskarsmi var daudz ko pastāstīt. Arī to, ko sarunu biedrs nevēlas teikt. Bieži vien mēs tā nozīmi nenovērtējam, bet speciālists redz arī nepateikto.

Uz Uzņēmēju dienām – Atvērto durvju dienām viesi ieradušies ne tikai no Ogres, bet arī Valles, Vecumniekiem, Madlienas un citām Latvijas vietām.

Artis Vītiņš (Ogre) ir direktora vietnieks Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī. Tā kā dēls Eduards pēc 9.klases beigšanas izvēlējies kļūt par datorsistēmu tehniķi, arī vecākiem ir noderīgi uzzināt, kādos apstākļos viņš varēs turpināt izglītoties un apgūt profesionālās zināšanas.

Izrādās, ka mūsdienās datorzināšanas vajadzīgas arī rūpējoties par augiem. "Dators vada visu siltumnīcu, visu jauno oranžēriju," skaidro A.Vītiņš. "Ir sava meteostacija. Kad pūš vējš, taisa logus uz otru pusi vaļā, ja vajag siltumu – padod siltumu… Viss ir datorizēts! Laista, ēno."

Viesus OT sagaidīt arī šodien bija apņēmušies Tatjanas Skābardes audzēkņi – pedagoģe ir grupu audzinātāja ne tikai klientu apkalpošanas speciālistiem, bet arī grāmatvedības, elektronikas tehniķu, multimediju dizaina grupu audzēkņiem.

Pareizi sagaidīt atnācējus – tā ir vesela māksla. Svarīgi ir ne tikai pareizi sasveicināties. Ja redzams, ka viesis ir apmulsis vai nezina, kurp iet, jāpajautā: "Kā es jums varu palīdzēt?" Audzēkņiem nav problēmu sarunāties arī ar ārzemju viesiem – visbiežāk saskarsmei tiek izmantota angļu valoda. Noder arī krievu valodas zināšanas.

"Viesu sagaidītājam jābūt pozitīvam cilvēkam, lai viņš ar savu pozitīvo enerģiju ļautu atnācējam justies labi," stāsta T.Skābarde, piebilstot, ka saskarsmei jābūt vieglai, neuzspiestai un dabiskai. "To mūsu audzēkņi prot darīt! Mēs esam apmierināti, un esam saņēmuši daudzus komplimentus par to," viņa saka.

