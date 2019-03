Pedagogi no Austrijas interesējās par profesionālo angļu valodu un cep kūkas

No 25. līdz 29.martam Ogres tehnikumā (OT) viesojas Austrijas profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, lai Erasmus+ projekta "Putting English in Agriculture in a Nutshell" (PEANUT) ietvaros iepazītos ar profesionālās angļu valodas mācīšanas pieredzi Latvijā.

Projekta mērķis ir uzlabot valodas prasmes tiem pedagogiem, kas izmanto angļu valodu specializētu tehnisku priekšmetu mācībai, uzlabot pedagogu prasmes par digitālajām mācību metodēm, salīdzināt valodas novērtējuma procedūras un kritērijus.

Projekta īstenošanā līdz ar Austriju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Spāniju, Franciju, Poliju, Rumāniju, Igauniju iesaistījusies arī Latvija. OT direktore un Profesionālās izglītības biedrības valdes priekšsēdētāja Ilze Brante ir asociācijas "EUROPEA", kas nodarbojas ar profesionālās izglītības attīstību, organizācijas pārstāve Latvijā.

"Asociācijas prezidente Elizabete Fēniksbergere lūdza atbalstīt šo projektu un mēs esam kopīgi uzrakstījuši šo projektu "Angļu valodas skolotāju pieredze dažādās Eiropas valstīs", norāda I.Brante.

OT projekta ietvaros ieradusies Austrijas pārstāvju delegācija. Karls Lobners, Anita Glethofera un Martina Fihtenbauera ir pedagogi, kuri savas valsts profesionālajās izglītības iestādēs pasniedz gan angļu valodu, gan arī citus mācību priekšmetus.

"Mēs vēlamies uzzināt, kāda ir pārvaldība profesionālajā izglītībā Latvijā - kā izpaužas vispārīgās angļu valodas mācīšana, lai apgūtu valodu kā tādu, kā arī profesionālās svešvalodas mācīšana," atklāj K.Lobners.

Austrijas pedagogi piedalījās OT pedagogu vadītājās nodarbībās, kuras pēc tam pārrunāja. Kā norāda M. Fihtenbauera projekta ietvaros plānots arī apjautāt OT audzēkņus, kā viņiem sokas ar profesionālās svešvalodas apgūšanu. Pēc visu projektā iesaistīto valstu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu aptaujas, tiks veikta salīdzinošā analīze, kas palīdzēs panākt svešvalodas apguves rezultātu uzlabošanos.

Vizītes ietvaros Austrijas pedagogi tikās ar OT vadību, nodaļu vadītājiem un Projektu nodaļas pārstāvjiem, lai dalītos pieredzē par mācību procesa organizēšanu Austrijā un Latvijā. Austrijā pēc profesionālās izglītības iegūšanas jauniešiem nav tiesību uzreiz iestāties augstākajā mācību iestādē, bet nepieciešams apgūt vēl vienu izglītības posmu, lai kļūtu par studentu.

Profesiju klāsts Austrijas profesionālajā izglītības iestādēs ir ļoti līdzīgs. Piemēram, tur tāpat kā pie mums Vecbebros apgūst biškopja profesiju. Austrijas kolēģi bija atveduši līdzi arī viņu skolā ražoto medu.

Pirmajā ierašanās dienā Austrijas pedagogi kopā ar OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņiem gatavoja austriešu nacionālo kūku Linzertorte. Kūku gatavo no smilšu mīklai līdzīgas mīklas, kuras sastāvā ir maltas mandeles vai malti lazdu rieksti. Tās pagatavošanā izmanto arī ievārījumu. "Mūsu audzēkņi varēja ne tikai iepazīties ar Austrijas nacionālās kūkas gatavošanas noslēpumiem, bet arī likt lietā angļu valodas zināšanas," par kopīgo darbošanos OT mācību laboratorijā stāsta Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas profesionālo priekšmetu skolotāja Māra Strazdiņa.

Viesi ar šo kūku vēlējās pacienāt Latvijas kolēģus, lai dzerot rīta kafiju un diskutējot par profesionālo izglītību, izbaudītu Austrijas garšu, atklāj OT Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska.

Uz tikšanos ar projekta dalībniekiem bija ieradušās arī divas profesionālās izglītības iestādes audzēknes no Spānijas, kuras starptautiska projekta ietvaros apgūst Ogres tehnikumā darba vidē balstītas mācības.

Pedagogi no Austrijas iepazinās ar Ogres tehnikumu, Ogri, devās pie vietējiem uzņēmējiem, apmeklēja Rundāles pili, Latvijas Nacionālo botānisko dārzu, muzejus.

