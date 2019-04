OT audzēknes uzvar video konkursā "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"

Atzīmējot Pasaules intelektuālā īpašuma dienu, 26.aprīlī Rīgā tika apbalvoti konkursa "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē" laureāti un pirmo reizi Latvijā tika pasniegta Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Skolēnu trofeja.

Šo balvu ieguva Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas 1. kursa audzēknes Agate Daina Briņece, Anastasija Ņeņišina un Katrīne Kate Kucina Arbidāne par video "Mans ir mans un tikai mans" (skolotāja Dace Runča).

Žūrijas komisija, rūpīgi izvērtējot visus konkursa darbus, par labāko atzinusi Ogres tehnikuma audzēkņu veidoto video, kurā autores rosina atcerēties par intelektuālā īpašuma aizsardzības nepieciešamību mūsdienu ideju pārpilnības laikmetā, kā arī atbildīgi izturēties pret citu darbiem.

Kopīgo darbu veidojušas trīs spilgtas personības, kuras vieno interese par video iespējām un to izmantošanu.

"Esmu 16 gadus jauna, mākslinieciska personība. Iedvesmojos no cilvēkiem, mūzikas un, cik dīvaini tas neizklausītos, no klusuma. No 11 gadu vecuma (vai arī no tā brīža, kad uzzināju, kas ir video) man patīk filmēt, tagad jau arī montēt video. Kā arī viena no svarīgākajām lietām manā dzīvē ir sevis pilnveidošana, un es ne mirkli nevēlos tajā apstāties. Tagad esmu izvirzījusi mērķi iegūt pieredzi strādāt komandā," par sevi stāsta Anastasija Ņenišina.

Lai sekmētu skolēnu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi, to pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī attīstītu skolēnu radošumu un rosinātu zinātkāri, sadarbībā ar Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju (LPPA), Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu (AIPPI) un Junior Achievement Latvija (JA Latvija) tika organizēts video konkurss skolēniem "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē", kurā kopumā tika iesniegti 27 video no 20 Latvijas skolām.

Konkursā skolēniem bija jāizveido video, kas aicina respektēt un aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. Konkursa video vērtēja kompetenta žūrija – LPPA pārstāve Brigita Tērauda, AIPPI pārstāve Jevgeņija Gainutdinova, JA Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja Dace Liberte un Patentu valdes pārstāve Elīna Sniedze. Visi konkursa žūrijas pārstāvji vienisprātis atzīmēja, ka par radošo pieeju tik sarežģītā jomā apbalvojumus būtu pelnījuši it visi konkursa dalībnieki.

Savā uzrunā skolēnu apbalvošanas ceremonijā tieslietu ministrs Jānis Bordāns atzīmēja, ka izsludinātais video konkurss skolēnus rosinājis būt radošiem un apgūt intelektuālā īpašuma tēmas un to praktisko pielietojumu. "Esmu pārliecināts, ka skolēni vairojuši savu izpratni par autoru, dizaineru, izgudrotāju un uzņēmēju tiesībām uz savu darbu, un tas noderēs turpmākajās praktiskās uzņēmējdarbības aktivitātēs," akcentēja J Bordāns.

Konkursa darbs: //www.youtube.com/watch?v=NKkWq3QELaU&feature=youtu.be

