Ogres tehnikumu absolvē 138 jaunie speciālisti

29.jūnijā Ogres tehnikuma (OT) divu dienu ilgo izlaidumu maratonu noslēdza Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļa.

Pēc svinīgā pasākuma atklāšanas un Latvijas valsts himnas kopīgas dziedāšanas OT direktore Ilze Brante apsveica absolventus ar iegūto profesionālo vidējo izglītību un teica paldies par sadarbību četru gadu garumā pedagogiem, absolventu vecākiem, radiem un draugiem.

Savā uzrunā tehnikuma direktore uzsvēra, ka mežsaimniecība un kokapstrāde ir vadošā Ogres tehnikuma kā profesionālās izglītības kompetences centra nozare.

"Jūs vērtēs nozares darba devēji, jūs vērtēs visa valsts, jo mēs esam Latvijā vienīgā izglītības iestāde, kas īsteno ar mežsaimniecības jomu saistītas izglītības programmas. Jau no nākamās nedēļas mūsu tehnikumam mežsaimniecības programmas jāīsteno arī Rankā. Tāpēc mums ir ļoti liela atbildība par sasniegtajiem rezultātiem. Saku lielu paldies par to, ko esat paveikuši kvalifikācijas eksāmenos, jo augstie rezultāti ir tie, kas apliecina mūsu kvalitāti," sacīja I.Brante. "Ogres tehnikuma filozofija ir "No koka mežā līdz gatavam izstrādājumam". Mežsaimniecības tehniķi kops un audzēs mežu, mēbeļu galdnieki gatavos mēbeles, namdari savukārt būvēs koka mājas. Tās ir ļoti vajadzīgas profesionālās kvalifikācijas. Mēs, Ogres tehnikuma kolektīvs, lepojamies ar katru no jums! Diploms un iegūta izglītība ir tā lielākā vērtība, ko nevienam nevar atņemt!"

Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs Kārlis Ranga sveica absolventus ar pievienošanos profesionāļu pulkam, un izteica cerību tikties jau citā – daudz augstākā – līmenī. "Jūs neesat tikai mehāniķi, meža mašīnu operatori, automobiļu vadītāji, bet mūsu Latvijas "zaļās jūras" kapteiņi. Jums tajā jūrā jābrauc, jākopj un jāved ārā. Saudzējiet un kopiet Latvijas mežus, lai šīs bagātības pietiek mums, mūsu bērniem un bērnu bērniem," vēlēja K.Ranga.

Diplomus absolventiem pasniedza OT direktore Ilze Brante un Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs Kārlis Ranga. Vairāki absolventi saņēma Pateicību par aktīvu līdzdalību ārpusstundu aktivitātēs, pārstāvot Ogres tehnikumu un veicinot pozitīvu profesionālās izglītības tēlu sabiedrībā.

Saskaņā ar Ogres tehnikuma un Latvijas Lauksaimniecības universitātes noslēgto sadarbības līgumu, kopš 2016.gada pieci nodaļas labākie absolventi iegūst tiesības ārpus konkursa tikt uzņemtiem pilna laika studijās valsts finansētā budžeta grupā. Šogad Apliecinājumus par uzņemšanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē pašu izvēlētajā specialitātē varēs studēt četri mežsaimniecības tehniķi – Kristaps Papkovs, Andris Pētersons, Ronalds Pirtnieks, Madis Tahtahunovs, kā arī namdaris Jānis Ancens.

Šī no četrām OT nodaļām ir visplašāk pārstāvētā. Diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēma 58 absolventi. Visiem tehnikuma absolventiem tiek piešķirta kvalifikācija, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Izlaidumā dokumentu par iegūtu profesionālo kvalifikāciju "Kokvedēja automobiļa vadītājs" saņēma arī desmit absolventi, kuri Jauniešu garantijas projekta ietvaros gada laikā apguvuši šo darba devēju izveidoto un darba tirgū ļoti pieprasīto specialitāti.

OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa informē, ka Jauniešu garantijas projekta grupas vēl pēdējo reizi tiks komplektētas šī gada septembrī. Uz mācībām pusotrgadīgās grupās var pieteikties nestrādājoši jaunieši vecumā līdz 29 gadiem. Ogres tehnikumā varēs iegūt profesionālās kvalifikācijas: datorsistēmu tehniķis. meža mašīnu operators un spēkratu mehāniķis. Uzņemšana norisināsies līdz augusta beigām, bet B.Liepiņa aicina nekavēties, jo pirmā Uzņemšanas komisijas sēde notiks jau 19.jūlijā.

"Nupat profesionālo kvalifikāciju ieguvušie jaunieši ir paraugs, kā gada laikā var apgūt jaunu specialitāti un sasniegt izcilus rezultātus. Absolūti visi desmit jaunieši simtprocentīgi izpildīja profesionālās kompetences centra kritērijus. Trīs no viņiem kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja ar 9 ballēm, pārējie – ar 8, parādot ļoti labas zināšanas," saka B.Liepiņa.

Atbilstoši profesionālās kompetences centra izvirzītājiem kritērijiem kvalifikācijas eksāmenus nokārtojuši arī mežsaimniecības tehniķi un meža mašīnu operatori.

Absolventi par sniegto atbalstu savu mērķu sasniegšanā teica paldies vecākiem, pedagogiem un grupu audzinātājiem. Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas mežsaimniecības tehniķu programmas audzēkņu gaitām visu mācību laiku Ogres tehnikumā sekojusi audzinātāja Vija Vīksna, bet meža mašīnu operatorus un meža mašīnu tehniķus audzinājuši Antra Rišē un Dmitrijs Usins (katrs no pedagogiem divus gadus). Savukārt Jauniešu garantijas projekta grupu Baiba Liepiņa. B.Liepiņa un D.Usins saņēma Pateicību par sniegto personisko ieguldījumu, veicot audzināšanas darbu audzēkņu personību veidošanā.

28.un 29.jūnijā izlaidumu svinēja arī Datorikas, elektronikas un administratīvā darba 29, Dizaina un mākslas nodaļas 26 un Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas 25 absolventi. Kopumā Ogres tehnikumu šogad absolvēja 138 jaunie speciālisti.

Par izcilām sekmēm mācībās un godalgotām vietām valsts mēroga profesionālajos konkursos Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas Elektronikas tehniķu izglītības programmas absolvente Evija Ziedone saņēma Latvijas simtgades izcilnieka stipendiju 500 eiro apmērā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/44166