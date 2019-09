Ogres tehnikuma audzēkņi Meistara dienā pilnveido savu meistarību

12.septembrī Ogres tehnikumā norisinājās seminārs "Meistara diena" un meistarklase "Kurzemes Kulinārā mantojuma ēdieni", ko organizēja Ogres tehnikums sadarbībā ar biedrību "Siera klubs".

Vairāk nekā 150 Ogres tehnikuma Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņu, kā arī pedagogi, izmantoja iespēju gūt jaunas zināšanas no savas nozares speciālistiem.

Seminārā uzstājās Zemkopības ministrijas Veterinārā departamenta nodaļas vadītājs Juris Zinārs, kurš iepazīstināja audzēkņus ar Eiropas Savienības reģistros iekļautajiem Latvijas produktiem. Savukārt Maiznieku biedrības izpilddirektore Gunta Duka tuvāk pastāstīja par ES produktu saimes "biedriem"- salinātu rudzu maizi un sklandraušiem.

Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības "Straupe" ražošanas vadītājs Rolands Jomerts runāja par tēmu "Produktu pārvērtības (pievienotā vērtība) dabīgu produktu ietekmē" – par sviesta nozīmi ēdienu gatavošanā. "Sviests ir viens no tradicionālākajiem Latvijas produktiem. Topošajiem ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem ir jāzina, ka sviests nav kaitīgs un vienmēr droši izmantojams ēdienu pagatavošanā. Tas ir dabīgs produkts, ko uzturā lietojuši mūsu senči, kuri dzīvoja ilgu un veselīgu mūžu. To novēlu arī jauniešiem," saka R.Jomerts. "Sviestu kā produktu var arī dažādot, piemēram, pievienojot dilles vai kaņepes. Mūsu uzņēmums ražo arī šokolādes sviestu. Šīs zināšanas audzēkņiem noderēs ne tikai mācībās, bet arī turpmākajā darbā. Viss atkarīgs no viņu vēlmes tās izmantot."

Garšvielu daudzveidīgajā pasaulē audzēkņus ieveda AS "Santa Maria" garšu konsultants Haralds Saušs:"Arī Latvijas kulinārā mantojuma tradicionālos piena produktus, bietes, maizi, izmantojot garšvielas var padarīt daudz krāsainākus un baudāmākus. Garšvielas dod krāsu, aromātu".

Meistarklasi "Kurzemes Kulinārā mantojuma ēdieni" vadīja zemnieku saimniecības "Ermūži" īpašnieks un šefpavārs Aivars Varņeckis.

"Šajā meistarklasē jauniešiem mācīšu aizmirstas vecās, labās lietas, ko mēs tagad ceļam ārā no vecmāmiņu pūra lādēm. Tas ir kulinārais mantojums," saka A.Varņeckis.

Šefpavāra vadībā audzēkņi mācījās gatavot auksto uzkodu – pildītu cūkas kuņģi ar malto gaļu -, sakņu zupu ar klimpām, kas gatavotas no baltajiem miltiem un zirņu miltiem. Vēl meistarklasē audzēkņi apguva prasmes, kā no kartupeļiem gatavot vārītus kukulīšus ar zaļumiem, ko pasniedz ar žāvētas gaļas mērci un sīpoliem.

"Daudzi ārzemju viesi, kuri ierodas pie mums Latvijā, vēlas baudīt tradicionālo latviešu virtuvi, kas veidojusies pirms vairākiem gadsimtiem, tāpēc topošajiem speciālistiem ir svarīgi zināt kulināro mantojumu," uzsver A.Varņeckis.

Meistarklasē piedalījās arī programmas "Ēdināšanas pakalpojumi" 1.un 3.kursa audzēkņi no Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietas Rankā. Kopā ar audzēkņiem bija ieradusies arī profesionālo priekšmetu skolotāja Elita Freimane. Pedagoģe ļoti atzinīgi vērtē sadarbību ar Ogres tehnikumu, jo Rankas skola šajā mācību gadā kļuvusi par Ogres tehnikuma sastāvdaļu: "Mūsu audzēkņiem tagad paveras daudz plašākas iespējas. Ogres tehnikuma pasniedzēji jau māca mūsu topošos ēdināšanas pakalpojumu speciālistus. Šodien atvedu savus audzēkņus uz Meistaru dienu un meistarklasi, lai viņi var iemācīties ko jaunu".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/44689