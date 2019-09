Ogres tehnikums īsteno projektu par audzēkņu motivēšanu saglabāt interesi par izvēlēto profesiju

No 24. līdz 30.septembrim Ogres tehnikums (OT) uzņēma sadarbības partnerus no Itālijas un Bulgārijas profesionālajām izglītības iestādēm, kuru audzēkņi piedalās programmas Erasmus+ projektā "Promoting Catering".

Ogres tehnikumā kopumā ieradās 17 viesu – katru no partnervalstīm pārstāvēja sešu audzēkņu komanda, kā arī divi pedagogi no Itālijas un trīs – no Bulgārijas.

Projekta iniciatori un koordinatori ir Ogres tehnikums, jo profesionālajā izglītībā viena no problēmām ir audzēkņu izstāšanās no tehnikuma, īpaši no ēdināšanas pakalpojumu programmas.

"Uzsākot mācības, audzēkņi nereti sastopas ar grūtībām. Viņi saprot, ka darbs ēdināšanas pakalpojumu jomā nebūt nav viegls, un jau pirmajā kursā aiziet no tehnikuma," norāda OT Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Jasinska. "Mūsu projekta mērķis - veicināt ēdināšanas izglītības programmu audzēkņus turpināt mācības, veidot karjeru ēdināšanas jomā, jo tā ir pasaulē ļoti pieprasīta profesija. Partnerus meklējām starp izglītības iestādēm, kas sagatavo ēdināšanas speciālistus un kam arī ir šīs pašas problēmas."

Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem Latvijā no profesionālās izglītības iestādēm izstājas vairāk nekā 10 %, Bulgārijā – vairāk nekā 12 %, bet Itālijā – aptuveni 17% audzēkņu.

Projektā "Promoting Catering" iesaistījās Ogres tehnikums, Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalita Alberghiera (Itālija) un Profesionalna gimnazia po obleklo i turizam Sveti Ivan Rilski (Bulgārija).

Projekta ietvaros pirmā tikšanās norisinājās 2018.gadā no 26.novembra līdz 2.decembrim Pernikā, Bulgārijā, kurā piedalījās OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņi, kā arī pedagoģes Lilita Meldere, Māra Strazdiņa un projektu vadītāja Jolanta Zāģere. Projekta dalībnieki iepazinās ar Bulgārijas un Itālijas nacionālo virtuvi un gatavošanas īpatnībām, apmeklēja pasaules mēroga viesnīcas Sofijā.

"Pieredze, ko guvām Bulgārijā, bija ļoti vērtīga gan audzēkņiem, gan arī pedagogiem. Galda kultūrā un viesmīlības sektorā varējām vērot ļoti plašu diapazonu - sākot ar sociālisma laiku tradīcijām līdz mūsdienīgam līmenim, kāds šobrīd ir pie mums, Latvijā. Audzēkņiem bija iespēja Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā apmeklēt starptautiskā viesnīcu ķēžu tīkla pieczvaigžņu viesnīcas, kādas mūsu valstī nav sastopamas. Ļoti noderīgi, ka audzēkņiem bija iespēja mācīties gatavot nacionālās uzkodas furšeta tipa galdam,” stāsta OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas profesionālo priekšmetu skolotāja Lilita Meldere. "Ogres tehnikums sadarbības partneriem prezentēja arī savu valsti. Latvija ir populāra ar saviem saldumiem, tāpēc dāvanā līdzi bija Skrīveru gotiņas ar rupjmaizi un dzērvenēm. Kārbiņai, kurā bija iepakotas konfektes, ir ļoti pievilcīgs dizains – tā veidota Latvijas kontūras formā. Mūsu sadarbības partneriem garšoja ne tikai Latvijā ražotie saldumi, bet arī iepakojumu viņi paturēja kā suvenīru."

Starp citu, viens no uzņēmumiem, ko viesi apmeklēja vizītes laikā Latvijā, bija arī Skrīveru pārtikas kombināts, kurā sadarbības partneri varēja iepazīties ar Skrīveru saldumu ražošanu klātienē.

Otrā tikšanās norisinājās 2019.gadā no 8. līdz 14.aprīlim Potencā, Itālijā. Audzēkņus šajā braucienā pavadīja Projektu nodaļas vadītāja Sigita Jasinska un pedagogs Dmitrijs Usins.

Uz Bulgāriju un Itāliju devās sešu OT audzēkņu komanda. Kā uzsver S.Jasinska, izvēloties audzēkņus dalībai starptautiskajos projektos, būtiskākais kritērijs nav izcilas sekmes mācībās, bet gan attieksme pret veicamajiem pienākumiem un iesaistīšanās sabiedriskajos pasākumos. Audzēkņiem tiek dota iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzi, lai radītu vēlmi pilnveidoties un saglabātu interesi par izvēlēto profesiju. Īpaši nozīmīgi tas bija šajā projektā.

OT audzēkņus projektā pārstāvēja Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņi Viktorija Sazonova, Mikus Miķelis Mačuks, Viktorija Klāsupa, Elīza Anna Graudiņa Agnese Ksenija Mazitane un Jānis Suvorovs, radot iespēju iepazīties ar visu dalībvalstu pieredzi un piedaloties trijās ēdienu gatavošanas meistardarbnīcās.

Ogres tehnikumā meistardarbnīcui vadīja SIA "Santa Maria" garšvielu eksperts un šefpavārs Haralds Saušs. Jaunieši gatavoja biešu karpačo ar kazas sieru, rukolu un ķimeņu eļļu, burkānu ingvera krēmzupu ar lazdu riekstu drupinājumu, kā arī zandartu un magoņmaizītes.

Gan Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalita Alberghiera skolotāja Ticiana Macola (Tizziana Mazzola) un Profesionalna gimnazia po obleklo i turizam Sveti Ivan Rilski direktore Marija Gerčeva-Antova ļoti atzinīgi vērtē Ogres tehnikuma iniciēto projektu.

"Projekta laikā audzēkņi guva profesionālās prasmes, iepazina katras valsts nacionālos ēdienus, bet lielākā vērtība ir savstarpējā komunikācija, attiecības un draudzība ar citu valstu vienaudžiem, jo mūsdienās jaunieši daudz laika pavada ar telefonu,” atklāj T.Maccola. "Nebūtu šī projekta, šāda pieredzes apmaiņa nebūtu iespējama, un šis projekts veicināja visai atšķirīgu triju valstu sadarbību."

M.Gerčeva-Antova uzskata, ka projekts ir ļoti veiksmīgs visām iesaistītajām pusēm, jo sniedz atbalstu audzēkņiem, ko iesākt ar savu profesiju nākotnē, bet tikpat ļoti nozīmīgs konkrētajām institūcijām, jo tā ir iespēja veidot draudzīgas partnerattiecības turpmākos projektos.

"Projekts bija ļoti nozīmīgs arī tādējādi, ka tas audzēkņiem deva iespēju ceļot uz citu valsti, uzlabot angļu valodas zināšanas. Audzēkņi tā sadraudzējušies, ka komunicē ne tikai projektā, bet arī ārpus tā," norāda M.Gerčeva-Antova.

Bulgārijas pārstāve atklāj, ka Latvijā viesojusies arī agrāk – apskatījusi Rīgu, Jūrmalu -, bet Ogrē un Ogres tehnikumā ir pirmo reizi. "Brīnišķīga pilsēta, tehnikums. Ogres tehnikums ir ļoti moderna, augsta līmeņa profesionālās izglītības iestāde," saka M.Gerčeva-Antova.

OT Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja S.Jasinska atzīst, ka ir gandarīta par projekta norisi un tā rezultātiem: "Vērojot prezentācijas, ko demonstrēja katras dalībvalsts komanda, rezultāti tiešām ir brīnišķīgi. Tas smaids, kas parādās visu audzēkņu sejās, atceroties piedzīvoto projekta laikā, ir fantastisks un neatsverams."

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas 2.kursa audzēkne Elīza Anna Graudiņa ļoti pozitīvi vērtē projekta doto iespēju iemācīties gatavot citu valstu nacionālos ēdienus un iepazīties ar atšķirīgu darba organizāciju virtuvē. Elīza Anna pārliecināta, ka projektā gūtā pieredze, piemēram, plaucētās mīklas izmantošana saldo ēdienu gatavošanā, kā to dara Itālijā, topošajai speciālistei ļoti noderēs arī turpmākajā darbā.

Savukārt 3.kursa audzēkne Agnese Ksenija Mazitane atzīst, ka viens no projekta ieguvumiem ir jauni draugi, jo visu laiku projektā piedalījās vieni un tie paši dalībnieki. "Aizbraucot uz citu valsti, jau satikām pazīstamus jauniešus. Daudz kopīgu atmiņu un pozitīvu emociju. Tagad būs kopīgas atmiņas arī par Latviju. Brīvajā laikā devāmies kopā ar saviem draugiem uz Rīgu, Jūrmalu, Siguldu. Protams, gājām pastaigāties arī pa Ogri un parādījām bulgāru un itāļu jauniešiem mūsu pilsētas skaistākās vietas," stāsta Agnese Ksenija.

