Ogres tehnikuma audzēkņi izglītojas par emocionālās inteliģences nozīmi karjeras attīstībā

5.decembrī Ogres tehnikuma (OT) audzēkņiem notika OT Karjeras izglītības centra organizēts karjeras attīstības atbalsta pasākums "21.gadsimta prasmes karjeras attīstībā", kurā pie jauniešiem viesojās pārdošanas un EQ treneris, divu grāmatu autors Vigants Lesausks.

"Nepietiek tikai ar to, ka jauniešiem ir zināšanas kādā noteiktā jomā. Emocionālā inteliģence ir ļoti svarīga mūsdienās, lai varētu atrast labu darbu un izveidot attiecības ar cilvēkiem. Par emocionālo inteliģenci varbūt tik daudz nerunā, bet šiem jauniešiem būs iespēja par to vairāk uzzināt," pirms tikšanās ar V.Lesausku norāda OT Karjeras izglītības centra karjeras izglītības konsultants Inga Lišmane.

"Emocionālā inteliģence ir pilnīgi jauna un interesanta lieta. Esmu master treneris emocionālajā inteliģencē, un man ir tiesības gatavot citus trenerus," ar sevi iepazīstina V.Lesausks. "Spēja komunicēt un saprasties ar citiem cilvēkiem ir viena no TOP 10 prasmēm, kas būs aktuāla tuvāko gadu laikā. Tā ir ļoti pieprasīta pasaulē. Latvijā emocionālā inteliģence vēl nav populāra, un man ir iespēja jums nedaudz to iemācīt, jo tehnoloģiju pasaulē tas kļūst īpaši svarīgi. Tiem jauniešiem, kuriem būs kaut visniecīgākie pamati, tas dos priekšrocības starp visiem citiem speciālistiem darba tirgū".

Mūsdienu pasaulē ir tā iekārtots, ka visu laiku jācenšas būt labākiem. Lai kaut ko sasniegtu, formula, pēc V.Lesauska domām, ir ļoti vienkārša – tas, ko mēs gribam, fiziskais stāvoklis, enerģija plus lietderīgi izmantots brīvais laiks.

Lai kaut ko sasniegtu savā dzīvē, V.Lesausks aicināja jauniešus vispirms censties izprast, kāpēc viņi to vēlas un cik motivēti ir darīt. V.Lesausks uzsver, ja cilvēkam ir vēlēšanās, bet nav motivācijas, tad ir ļoti grūti kaut ko sasniegt.

"Tajā brīdi, kad es saprotu, ka man nesanāk, es apsēžos un padomāju, kāpēc man nesanāk – vai es esmu pietiekami motivēts un to gribu, vai arī negribu. Ja es negribu, tad kāpēc es to daru. Man to nevajag," atklāj V.Lesausks.

Lektors aicina uzturēt ķermeni labā, fiziskā formā - tas ļaus sasniegt vairāk nekā to spēs citi.

V.Lesausks ne mazāk lielu uzmanību iesaka pievērst tam, kā jaunieši pavada brīvo laiku, ko viņš nodēvējis par "tukšlaiku".

"Tukšlaiks ir laiks, kurā jūs varat augt vai arī.. neaugt. Ja jūs spēlējat spēlītes, tad spēlējiet tādas spēlītes, kas jūs attīsta un rosina vairāk domāt, bet vislabāk lasiet grāmatas, skatieties dokumentālās filmas, pētiet jūs interesējošo tēmu tajā jomā, ko vēlaties. Ja jūs zināt, ko gribat, piemēram, vēlaties kļūt par izcilu dizaineri, izmantojiet šo laiku, lai iemācītos ko jaunu. Kad nāks lielā iespēja, jūs būsit daudz gatavāki," atzīst V.Lesausks.

Lektors, stāstot par produktivitātes līmeņiem, akcentē, ka līdztekus disciplīnai, prasmēm, instrumentiem, ļoti svarīga ir emocionālā inteliģence.

"Pārdošana ir spēja izraisīt emocijas un tās nolasīt. Piemēram, mārketingā, ja jūs nespējat izraisīt emocijas, jūsu darbs ir bezvērtīgs. Tā ir viena no svarīgākajām īpašībām jebkurā darbā. Komunikācijā ir tieši tas pats. Kā pateiktie vārdi cilvēkam liek justies, tas ir ir ļoti būtiski. Ja mums apkārt ir jauki cilvēki un mēs jūtamies labi, mēs varam izdarīt daudz vairāk," atklāj V.Lesausks.

Emocijām karjerā ir ļoti svarīga nozīme, jo pozitīvam cilvēkam būs labākas attiecības un sadarbība ar skolotājiem, vadītājiem, kolēģiem. Apzināties sevi, citus, būt īstiem un patiesiem, apgūt emocionālo spriestspēju un paškontroli, nestresot par lietām, kuras nevar kontrolēt, un mēģināt izraisīt pozitīvas emocijas citos cilvēkos – tie ir speciālista svarīgākie ieteikumi.

Pasākums notika projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, lai veicinātu izpratni par emocionālo inteliģenci, kā attīstīt, izkopt emocionālo inteliģenci, lai uzlabotu karjeras lēmumu pieņemšanu un konkurētu darba tirgū, kā arī veiksmīgi tajā iekļautos.

12.decembrī šāds pats pasākums plānots arī OT izglītības programmas īstenošanas vietā Rankā, kur zinības apgūst Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas, Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņi.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/45432