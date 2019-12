Ogres tehnikuma kolektīvs ar godam padarīta darba sajūtu noslēdz pirmo mācību pusgadu

Ogres novada Kultūras centrā Ziemassvētku noskaņās 18.decembrī tikās Ogres tehnikuma audzēkņi, pedagogi un darbinieki, lai izvērtētu, kāds bijis aizejošais gads.

Tā jau ir tradīcija, ka Ziemassvētkos sumina Ogres tehnikuma aktīvākos audzēkņus par piedalīšanos dažādos, tajā skaitā Karjeras izglītības centra rīkotajos pasākumos, profesionālās meistarības konkursos un vispārizglītojošo priekšmetu olimpiādēs un sabiedriskajās aktivitātēs.

"Mēs pateicamies audzēkņiem par to, ka mēs kopā varam īstenot lielus, nozīmīgus pasākumus un nest Ogres tehnikuma vārdu Latvijā un arī tālu pasaulē," svētku uzrunā sacīja Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante. "Es lepojos ar katru audzēkni un pedagogu, kuri kopsadabībā sekmē tehnikuma attīstību."

Šis mācību pusgads Ogres tehnikumā ir bijis arī izaicinājumiem pilns. Nedēļas sākumā tehnikumā notika kārtējais ārējais audits, kas apstiprināja ka Ogres tehnikums sertificēts atbilstoši ISO 9001:2015 standartam darbības sfērā: profesionālās vidējās izglītības un mūžizglītības programmu izstrāde un īstenošana, profesionālās izglītības kompetences centra funkciju nodrošināšana.

Šim standartam atbilst arī izglītības programmu īstenošanas vieta Rankā, kuru tikai šovasar pārņēma Ogres tehnikums. Par paveikto šī augstā novērtējuma saņemšanā I.Brante pateicās Lindai Ozoliņai, direktores vietniecei izglītības programmu īstenošanas vietā Rankā, un Baibai Liepiņai, direktores vietniecei kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā, un viņas komandai.

19. un 20.decembrī Ogres tehnikumā norisinājās Starptautiskā bakalaurāta karjeras izglītībā programmas akreditācija. Divu dienu garumā eksperti no Apvienotās karalistes un Spānijas vērtēja OT atbilstību pasaules līmeņa programmai. Paldies par atbalstu šīs programmas īstenošanā I.Brante teica OT Starptautisko attiecību nodaļas vadītājai Sigitai Jasinskai un projektu vadītājai Andai Bimberei. "Tas ir ļoti sarežģīti, darbietilpīgi un atbildīgi gan pret audzēkņiem, gan arī pret uzņēmējiem – AS "Latvijas valsts meži" -, kas mums tic, ka mēs to varam paveikt."

Šajā nedēļā OT notika arī Metālapstrādes, Mašīnbūves un Mašīnzīnību nozares ekspertu padomes izbraukuma sēde, kurā tehnikumam bija jāpierāda savas īstenošanas iespējas jaunajai izglītības programmai "Spēkratu mehāniķis".

"Jūs visi zināt, ka izglītības programmu "Meža mašīnu mehāniķis" tehnikumā šajā mācību gadā nomainīja "Spēkratu mehāniķis". Izglītības programmai pēc diviem gadiem, kad būs apgūtas pamatprasmes, būs trīs izejpozīcijas – meža mašīnu mehāniķis, lauksaimniecības mašīnu mehāniķis vai ceļu būves mehāniķis. Un mums jābūt gataviem to izdarīt," norādīja I.Brante. Direktore arī informēja, ka pašlaik pēc Jumiķu federācijas lūguma norit darbs pie jaunas izglītības programmas "Jumiķis" izstrādāšanas, jo tehnikumā jau veiksmīgi tiek īstenota izglītības programma "Namdaris".

Šajā mācību gadā Ogres tehnikums pieņēmis vēl vienu izaicinājumu – iesaistīties to vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skaitā, kuras uzsākušas īstenot Valsts aizsardzības mācību.

Sakot paldies visu nodaļu pedagogiem par paveikto darbu aizvadītajā mācību pusgadā, I.Brante vēlēja ieiet Jaunajā gadā ne tikai ar labu apņemšanos, bet arī ar konkrētām darbībām un rīcību.

Interešu izglītības programmas audzēkņi pedagogu – Dairas Dāles, Lienes un Reiņa Grīnhofu – vadībā bija sagatavojuši krāšņu Ziemassvētku koncertu.

Kā Ziemassvētku pārsteigums bija grupas "Pipes and Drume" uzstāšanās, kas ir unikāls projekts, kurā izspēlē dažādu pasaules mūziku ar skotu bungām, pūšamajiem, sitamajiem un perkusiju instrumentiem.

Viesmākslinieki ne tikai muzicēja paši, bet iesaistīja arī audzēkņus un pedagogus, veidojot daudzskaitlīgu un skanīgu orķestri.

