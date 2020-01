Ogres tehnikumā Barikāžu atceres dienā godina savas valsts vēsturi

22.janvārī Ogres tehnikuma (OT) kolektīvs tradicionāli pulcējās uz Barikāžu atceres pasākumu, lai ieklausītos stāstos par mūsu valsts vēstures notikumiem.

OT audzēkņus un pedagogus uzrunāja tehnikuma direktore Ilze Brante, kādreizējais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks un Ikšķiles novada jaunsargu instruktors Andris Juškāns.

"Mēs šodien pulcējamies piemiņas pasākumā, lai atcerētos pirms 29 gadiem notikušās Barikāžu dienas. Mums ir jāgodina sava vēsture un jābūt pateicīgiem tiem, kuri ir devuši savu ieguldījumu, lai mēs dzīvotu brīvā un neatkarīgā Latvijas valstī," sacīja I.Brante. "Manuprāt, arī šobrīd atrastos cilvēki, kuri būtu tikpat saliedēti Latvijai izšķirīgā brīdī. Vienmēr ir cilvēki, kam ir bailes, un vienmēr ir cilvēki, kuri ir drosmīgi. Un es esmu pārliecināta, ka drosmīgo cilvēku mums ir daudz vairāk."

Kādreizējais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs R.Ražuks, uzrunājot jauniešus, atzina, ka viņam bijusi laimīga iespēja piedalīties visiem tik nozīmīgajos Latvijas neatkarības atjaunošanas notikumos. Latvijas Tautas fronte, ko vadīja R.Ražuks, apvienoja 240 000 cilvēku, tajā skaitā no Ogres, kuri cīnījās par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Uz Latvijas Tautas frontes aicinājumu pēc asiņainajiem notikumiem Viļņā naktī uz 13.janvāri, Latvijā no 13. līdz 27.janvārim norisinājās barikāžu laiks.

"Visa pasaule redzēja to, kā mēs bez ieročiem, nevardarbīgi stāvam pretī milzīgam pārspēkam. Latvijas teritorijā atradās ap 100 000 ierindnieku, 104 kara daļas. Viņi varēja saspridzināt un iznīcināt, bet visa pasaule vēroja, kā Latvija nevardarbīgi, ar dziesmoto revolūciju un gara spēku stāv pret netaisnību par savas valsts brīvību," tā laika notikumus atcerējās R.Ražuks.

Savukārt A.Juškāns jauniešiem skaidroja, kas ir nevardarbīgā pretošanās, tās nozīme un loma mūsdienās.

"Barikādēs katrs cilvēks bija sava veida posms, un visi kopā veidoja stipru žogu, tā parādot pretiniekam, ka mēs esam aktīvi, aizsargājam savu valsti, bet darām to bez ieročiem. Arī mūsdienās, ja mēs būsim saliedēti, draudzīgi, cienot cits citu, varēsim ļoti daudz ko panākt. Es ceru, ka jūs, audzēkņi, katrs tehnikumā esat kā neliels posms, bet visi kopā varat būt cieši, draudzīgi un spēcīgi. To visu var panākt ar smaidu, labestību, cieņu. No cieņas pret sevi, ģimeni, apkārtējiem veidojas arī cieņa pret savu valsti un patriotisms," teica A.Juškāns.

Ikšķiles novada jaunsargu vienībā, ko vada A.Juškāns, aktīvi darbojas arī Ogres tehnikuma audzēkņi. Jaunsargi, tērpušies jaunsardzes formas tērpos, piedalījās Barikāžu atceres pasākumā. OT audzēkņi bija to 10 jaunsargu skaitā, kuri kopā ar Ogres un apkārtējo novadu skolēniem pārstāvēja Latviju piemiņas skrējienā Viļņā. 9,7 km skrējiens bija veltīts 1991.gada janvārī bojā gājušajiem barikāžu dalībniekiem.

A.Juškāns saka paldies jaunsargiem par izturību un cieņpilnu attieksmi, kuru novērtēja arī citi skrējiena dalībnieki un organizatori.

Ogres tehnikuma bibliotēkā nelielā izstādē audzēkņi varēja iepazīties ar preses materiāliem un grāmatām par 1991.gada janvāra barikāžu laiku.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/45782