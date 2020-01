Ogres tehnikuma audzēkņi iekļūst "SkillsLatvia 2020" finālā

Prasmju konkursos "Restorānu serviss" un "Ēdienu gatavošana" noskaidroti tie dalībnieki, kuri jau aprīļa beigās cīnīsies par godalgām nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "SkillsLatvia 2020".

Ēdienu gatavošanas prasmju konkursa pusfinālā sacentās jaunie pavāri no 15 profesionālās izglītības iestādēm. Iespēju piedalīties finālā ieguva tikai 6, to vidū Laura Kulakova no Ogres tehnikuma. Audzēkni konkursam sagatavoja skolotāja Zinaīda Bāra.

Savukārt prasmju konkursā "Restorānu serviss" 10 skolu konkurencē iespēju piedalīties finālā izcīnīja Dāvids Zaicevs no Ogres tehnikuma, kurš kopā ar vēl 5 topošajiem viesmīļiem sacentīsies "SkillsLatvia 2020" finālā. D.Zaicevu konkursam sagatavoja skolotāja Lilita Meldere.

Abi prasmju konkursu pusfināli Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā norisinājās 2 dienas. Uzdevumus vērtēja nozaru eksperti Māris Jansons, Edgars Balodis, Svetlana Riškova, Inese Vīcupa, Kristīne Petrovska, Pēteris Repečko, Māris Rudzītis un Mārtiņš Kukojs. Prasmju konkursa "Ēdienu gatavošana" žūrija augstu novērtēja topošo pavāru sagatavotības līmeni, kurš, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir kļuvis krietni augstāks.

Noslēgumā katrs konkursants un viņa pedagogs saņēma individuālas profesionāļu uzslavas un ieteikumus, kā uzlabot un pilnveidot savu sniegumu.

Konkurss notiek projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansē Latvijas valsts.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/45844