Ogres tehnikuma Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas absolventi pratīs komunicēt ar klientiem

Topošajiem viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem jāpārzina ne tikai profesijas nianses, bet, kas arī nav mazāk svarīgi, jāapgūst prasme komunicēt ar pakalpojumu saņēmējiem.

Tāpēc Ogres tehnikuma Karjeras izglītības centrs 10.februārī Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas 3.kursa audzēkņiem organizēja nodarbību par publisko runu. Pie audzēkņiem viesojās "Start Strong" karjeras treneris Andris Arhomkins.

"Nodarbības galvenais mērķis ir parādīt, cik ļoti svarīga ir komunikācija un vēlme runāt ar cilvēku, nodot citam cilvēkam skaidru, precīzu savu sakāmo – to, kam tu patiesībā ļoti tici. Kā to izdarīt efektīvi, kā neuztraukties publikas priekšā, kā to darīt ar pārliecību un ar ticību saviem spēkiem," norāda A.Arhomkins. "Komunikācija ir sava veida māksla. Līdz ko sākam iedalīt cilvēkus viedajos, skaistajos, jaunajos un ne tik jaunajos, uzreiz rodas milzīgas problēmas sastrādāties un visur citur. Šīs nodarbības uzdevums – parādīt, ka jāciena jebkuru cilvēku."

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu absolventu darbs vistiešāk būs saistīts ar cilvēku apkalpošanu, tāpēc viņiem jāapgūst prasme ar vienlīdzīgu cieņu un iejūtību attiekties pret jebkuru klientu. Lai uzlabotu komunikāciju ar klientiem, viesnīcu un restorānu biznesā bieži izmanto pakalpojumu "Slepenais pircējs", uz viesnīcu vai restorānu aizsūtot prasīgu klientu, lai pārbaudītu, kā uz viņu reaģē personāls.

Prasme komunicēt un veidot attiecības ar cilvēkiem ir jebkuras dzīves sfēras pamatā, uzsver A.Arhomkins.

"Jo labāk jūs pratīsit veidot attiecības ar kolēģiem, ar darba devēju, klientiem, biznesa partneriem, jo veiksmīga būs jūsu karjera. Darbinieka profesionālās prasmes vērtēšanas skalā ir tikai otrajā vietā. Pats svarīgākais ir prasme veidot attiecības, klausīties un ieklausīties otrā cilvēkā, skaidri nodot savu sakāmo, palīdzēt citiem. Un tikai pēc tam jūs vērtēs kā speciālistu, cik augstā kvalitātē jūs spēsit paveikt savus pienākumus," atklāj A.Arhomkins. "Tajā brīdī, kad jūs protat veidot attiecības, jums pazūd stress runājot ar cilvēkiem, rodas pārliecība un ticība, jūs runājat ar pavisam citu jaudu, spēku un uzstādījumu. Tas sākas no attiecību veidošanas."

Audzēkņi aktīvi piedalījās arī nodarbības praktiskajā daļā, kā arī uzdeva lektoram jautājumus. Jaunieši vēlējās vairāk uzzināt, kā izkopt prasmi uzstāties, komunicēt, kā pievērst uzmanību un arī kā pieklājīgi atteikt.

Nodarbība tika organizēta projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros. Ogres tehnikuma audzēkņi ar šo lektoru tiksies arī 6.martā, kad būs pēdējā Biznesa ideju kluba nodarbība.

