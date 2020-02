Ogres tehnikuma audzēkņi piedalās starptautiskā projektā "Estonian Student Company Trade Fair 2020"

8.februārī divi Ogres tehnikuma skolēnu starptautiskie mācību uzņēmumi "E.M.C.R.Y" un "Stuff it" piedalījās Starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu produktu tirdziņā.

Skolēnu mācību uzņēmums "Stuff it" saviem klientiem piedāvā no otrreiz pārstrādāta buru laivu auduma izgatavotas dizaina somas. Uz pirmo tirdzniecības pasākumu "Stuff it" komanda saviem klientiem bija sagatavojuši piecas somas, kuras Ogres tehnikuma 3.kursa elektronikas tehniķis Ernests Plūcis kopā ar pedagoģi Lieni Valeskalni un audzēkņu komandu realizēja Ogres tehnikuma šūšanas darbnīcā.

Skolēnu mācību uzņēmums "E.M.C.R.Y" un tās dalībnieki - 3.kursa multimediju dizaina speciāliste Krista Velta Purbērziņa, 2.kursa interjera dizaina speciāliste Amanda Bišuka un 4.kursa elektronikas tehniķis Ivis Mirķis saviem klientiem piedāvāja Latvijā un Igaunijā ražotu produktu komplektu – enerģijai, relaksācijai, koncentrācijai un prāta asumam.

Abus starptautisko skolēnu mācību uzņēmumus būs iespējams satikt no 30.marta līdz 1.aprīlim International student company festival pasākumā Dominā, Rīgā.

