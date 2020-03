Apbalvoti labākie mācību prakšu un darba vidē balstītu mācību uzņēmumi

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) akcijā "Dari un mācies - viss tikai sācies!" apbalvojusi labākos mācību prakšu un darba vidē balstītus mācību uzņēmumus un izteiktas atzinības profesionālās izglītības iestādēm, aģentūru LETA informēja LDDK.

Rīgas Stila un modes tehnikumam, profesionālās izglītības kompetenču centram (PIKC) "Ogres tehnikums", Daugavpils Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai, Jelgavas Amatu vidusskolai, PIKC "Saldus tehnikums" un Valmieras tehnikumam pasniegtas atzinības par ieguldījumu profesionālās izglītības pilnveidē un veiksmīgu sadarbību ar uzņēmumiem darba vidē balstītas mācību idejas īstenošanā.

Atzinību un balvu kā labākie mācību prakšu uzņēmumi 2019.gadā Vidzemes reģionā saņēma uzņēmumi "Konekesko Latvija", "8 CBR", "Baltma" un "Valpro", Latgales reģionā - "Ludzas apsaimniekotājs", "Latvijas dzelzceļš", "Lekon" un "Zaļā sala", Kurzemes reģionā - "Elektriķis", "Z.A Auto", "IMA autoserviss" un "Telms", Zemgales reģionā - "IMIga", "Ošukalns", "Wonderland Media", "NCC Shaft", "Viktorija B" un "Dinex Latvia", bet Rīgas reģionā - "Tesla", "Latvijas energoceltnieks", "Latvijas dzelzceļš", "Rikon", "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", "Viesnīca Latvija" un "Grandem Group".

Darba vidē balstītas mācības kā moderna izglītības forma paredz, ka vismaz 25% no visas mācību programmas profesionālās skolas audzēknis apgūst reālā darba vidē. Šādam jauno profesionāļu sagatavošanas modelim ir atsaukušies 2700 uzņēmumi, no kuriem vairāki saņēmuši atzinību un balvu kā labākie darba vidē balstītu mācību uzņēmumi 2019.gadā.

Tostarp Vidzemes reģionā apbalvots Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras birojs, "Lines Up", "GIMI", "PRO Build" un Inga Krūmiņa, Latgales reģionā - "KMK Auto", "Buba Kids" un "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca", Kurzemes reģionā - "Inser IT", "Liepājas autobusu parks", zemnieku saimniecība "Klintis" un "Strabag", Zemgales reģionā - "J.E.F.", "Datoru Centrs", "VIA" un "Jēko serviss", bet Rīgas reģionā - "Rikon", "Inchcape Motors Latvia", "Būvuzņēmums Restaurators", "Dzintras frizētava pluss", "Parkavilla" un "Ērgļi divi".

LDDK projekta vadītāja Jolanta Vjakse norāda, ka nominantu atlasē tika vērtēta uzņēmēju sadarbība ar profesionālās izglītības skolām, aktivitāte projektā, drošas darba vides nodrošināšana audzēkņiem un sociāli atbildīga rīcība, maksājot audzēkņiem stipendijas vai veiksmīgākās sadarbības gadījumos arī slēdzot darba līgumus.

Kā liecina dati, 70% jauniešu pēc kvalifikācijas iegūšanas šīs sadarbības rezultātā sešu mēnešu laikā noslēguši darba līgumu, apliecinot darba vidē balstītas mācības kā veiksmīgu sadarbības formu, kas motivē uzņēmumus un audzēkņus uzsākto turpināt arī pēc skolas pabeigšanas.

Jau ziņots, ka LDDK īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos", kura mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.

Projektam ir divas daļas - vienā īsteno darba vidē balstītas mācības, bet otrā īsteno prakses. Darba vidē balstītas mācības ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kad uzņēmējs un skola vienojas, kādu mācību programmas daļu var īstenot uzņēmumā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/46254