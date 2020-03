Ogres tehnikums sadarbībā ar SIA "Barona jumti" attīstīs jumiķu apmācību

No 9. līdz 13.martam sadarbībā ar SIA "Barona jumti" Ogres tehnikumā (OT) pirmo reizi tika organizēts jumiķu-skārdnieku profesionālās apmācības seminārs, kurā piedalījās arī izglītības programmas "Būvdarbi" 2.kursa audzēkņi, kuri apgūst namdara profesiju.

"Darbinieku apmācības semināru rīkojam katru gadu, bet, lai noorganizētu tik liela mēroga pasākumu, kurā piedalās 20 dalībnieku, bija nepieciešamas atbilstošas telpas, kur veikt teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī naktsmītnes un ēdināšana. To visu varēja noorganizēt Ogres tehnikums," norāda SIA "Barona jumti" valdes loceklis Mārtiņš Kļaviņš. "Ne mazāk svarīgi, ka Ogres tehnikumā nākotnē plānots organizēt jumiķu apmācību."

SIA "Barona jumti", kas specializējas skārda jumtu klāšanā, pēdējos gados intensīvi sadarbojas ar Zviedrijas būvniekiem. Tāpēc šis seminārs bija veltīts tieši Zviedrijas standartu apguvei.

"Skārdnieki it kā zina, kas viņam būtu jādara, bet prasības Latvijā, Vācijā un Zviedrijā atšķiras. Mēs viņus iepazīstinām ar to, kādas ir prasības Zviedrijā, lai darba procesā nerastos šaubas, vai viņi rīkojas pareizi. Pasniedzēji, kuri ir mūsu meistari ar daudzgadīgu pieredzi ārvalstīs, izskaidro semināra dalībniekiem zviedru standartu, kas ir apstiprināts likumdošanā, viņi to apgūst un praktiski izpilda," stāsta M.Kļaviņš.

Kopā ar SIA "Barona jumti" darbiniekiem skārda jumtu klāšanas profesionālos noslēpumus iepazina arī četri OT audzēkņi.

"Programmā 3.kursā paredzēts neliels ieskats šajā jomā, bet šie audzēkņi mācās vēl tikai 2.kursā un jau izrāda interesi par jumiķu lietām. Manuprāt, audzēkņi no šīs sadarbības būs ieguvuši izpratni, kā šis darbs ir organizēts, kādā secībā jāveic nepieciešamās darbības. Teorijas nodarbībās var daudz ko stāstīt, bet, darbojoties kopā ar profesionāļiem, iespējams izkopt skārdnieka darba nianses," saka Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogs Rihards Tontegode. "Kā pedagogs varu būt gandarīts, ka audzēkņi šajā seminārā var papildināt zināšanas. Namdara kvalifikācija, ko viņi iegūst tehnikumā, nenozīmē, ka šajā profesijā viņiem jāstrādā visu mūžu. Darba tirgus ir ļoti daudzveidīgs, un jāizmanto visas iespējas pilnveidot savas prasmes. Atrašanās profesionāļu vidē, audzēkņiem sniedz motivētu stimulu pilnveidē virzīties uz priekšu un nākotnē strādāt patstāvīgi. Mūsu pienākums audzēkņiem radīt šādas iespējas – jo to būs vairāk, jo lielāks ieguvums."

Iespēju piedalīties seminārā atzinīgi vērtē arī 2.kursa audzēknis Kalvis Zigmārs Vinovskis.

"Ļoti vērtīgs pasākums. Dzīvē šīs prasmes noderēs. Ļoti labi, ka šādas lietas var pamācīties no meistariem. Seminārā veiksmīgi sabalansēta teorija ar praksi. Kad tiekam pie praktiskās darbošanās, tad redzam praksē to, kas tika rādīts prezentācijās. Jautājumi rodas paši no sevis, ko vēlamies noskaidrot," stāsta Kalvis, kurš amata prasmes mantojis no tēva, jau bērnībā apguvis praktiskās iemaņas un nākotnē plāno strādāt izvēlētajā profesijā.

Lai attīstītu profesionālo vidējo izglītību būvniecības jomā, starp Ogres tehnikumu un SIA "Barona jumti" noslēgts sadarbības līgums. Abas puses apņemas apvienot savus spēkus kopīgas darbības organizēšanai un veikšanai ar nolūku nodrošināt vispusīgu, pilnīgu un kvalitatīvu sadarbību augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā atbilstoši nozares vajadzībām.

Ogres tehnikums ar SIA "Barona jumti" plāno sadarboties tālākizglītībā, iesaistot pedagogus un audzēkņus uzņēmuma rīkotajos semināros, nodrošinot izglītojamos ar mācību prakses vietām, kā arī mācību materiāliem saistībā ar jaunākajām tehnoloģijām un aktualitātēm būvniecībā. Plānots jau nākamajā mācību gadā jumiķa profesiju piedāvāt pieaugušajiem, bet četrgadīgajā programmā namdariem profesionālā kvalifikācija "Jumiķis" būs kā atsevišķs modulis.

"Kas attiecas uz skārdniecības mācīšanu, tā ir brīva niša, jo skārdnieku skolas nav ne Igaunijā, ne Lietuvā, ne Baltkrievijā. Tuvākās skolas ir Krievijā un Skandināvijā. Ja izveidotu spēcīgu platformu, es ieteiktu orientēties uz audzēkņiem ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm," norāda M.Kļaviņš. "Šī profesija ir ļoti perspektīva. Jumiķi vienmēr būs vajadzīgi. Eiropā ļoti daudzām vēsturiskajām būvēm ir skārda jumti, ko nevar atjaunot citādi, kā vien izmantojot sākotnējo materiālu. Tas ir labi apmaksāts un arī radošs darbs."

