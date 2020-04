Ogres tehnikumā attālinātās mācības izglītības procesu padara radošāku

Ogres tehnikumā, tāpat kā jebkurā izglītības iestādē, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā līdz 12.maijam mācības tiek organizētas attālināti, taču profesionālās izglītības sistēmai ir sava specifika, kas liek meklēt atšķirīgus risinājumus.

Ar attālināto mācību pirmā mēneša laikā uzkrāto pieredzi un atziņām attālināto mācību organizēšanā dalās Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības darbā Baiba Liepiņa.

I.Brante: Pirmā mācību nedēļa bija īsts izaicinājums, jo mēs paši tā īsti nesapratām, kā īstenosim šo mācību procesu. Sākām atbilstoši stundu sarakstam, kā tas mums ir pieņemts, - pa diviem nodarbību pāriem. Tie ir četri pāri vienā dienā. Pēc pirmās nedēļas atklājās, ka tas ir par biežu un ir pārāk liels apjoms. Tad mēs mainījām mācību procesu, dienā atstājot vienu vai divus pedagogus, ar kuriem audzēknis sadarbojas, izpilda dotos uzdevumus un iegūst rezultātu. Lielākā daļa mūsu pedagogu strādā no mājām, bet ir atsevišķi skolotāji, kuri vēlas mācību procesu vadīt no tehnikuma, jo viņiem tā ir ērtāk. Attālināto mācību procesā pedagogi izmanto dažādas metodes. Mēs neesam viņiem uzspieduši, ka obligāti jāizmanto kāda no metodēm. Ir pedagogi, kuri izmanto tiešsaistes, video konferences, savukārt citi ar audzēkņiem sazinās individuāli.

B.Liepiņa: Ogres tehnikumam ir E-klase un arī mācību E-vide, ko pedagogi izmanto darbā ar audzēkņiem. Daži pedagogi iecienījuši tiešsaistes tīkla lietotni viedtālruņiem WhatsApp. Pedagogi ieraksta savus tekstus, ko noklausās audzēkņi. Tas arī ir savdabīgs komunikācijas veids. Katrs pedagogs izvēlas to metodi, kas viņam ļauj ērtāk mācīt savu priekšmetu un audzēkņiem vieglāk to uztvert. Šis visiem ir pārbaudes laiks - gan pedagogiem, gan audzēkņiem jādomā radoši. Jāņem arī vērā, ka audzēkņiem ir dažādas situācijas mājās. Piemēram, daudzbērnu ģimenēs ne katram ir savs dators.

Būtiska atšķirība profesionālajai izglītībai no vispārējās vidējās izglītības iestādes ir tā, ka mūsu audzēkņiem ir arī praktiskās mācības. Lai tās īstenotu, ļoti svarīgi ir nodrošināt audzēkņiem gan datorus, gan atbilstošas programmas. Ogres tehnikuma audzēkņi apgūst vairāk nekā divdesmit dažādas izglītības programmas un mācību procesa apgūšanai tiek izmantotas specifiskas datorprogrammas. Tas liek mums domāt un strādāt citādāk, bet mēs veiksmīgi to risinām.

I.Brante: Mūsu datorspeciālists mēneša laikā apbraukājis vai visu Latviju – pabijis Kuldīgā, Limbažos, Vallē un citviet -, lai audzēkņiem aizvestu un uzstādītu konkrētai izglītības programmai atbilstoši aprīkotu datoru vai instalētu datorprogrammas. Ne visi jaunieši izglītojas mājās. Ja audzēkņi ir praksē uzņēmumā, kas nepārtrauc darbu arī ārkārtējās situācijas apstākļos, tad jaunieši strādā. Viņiem ir iespējas uzturēties arī tehnikuma dienesta viesnīcā. Daži uzņēmēji praksi vada attālināti.

B.Liepiņa: Attiecībā uz kvalifikācijas praksi, mežizstrādes uzņēmumos iespējams ievērot normatīvus, jo meža mašīnu operators savā traktorā strādā mežā un viņam nav ne ar vienu jākontaktējas. Katrā programmā esam sameklējuši risinājumus, kā veiksmīgi varētu pabeigt mācību gadu. Arī pieaugušie šobrīd mācās attālināti. Tie, kuri piekrīt doties praktiskajās mācībās, un uzņēmums var nodrošināt prakses norisi atbilstoši pašreizējām prasībām, to dara. Tajā pašā laikā ir pieaugušie, kuri izvēlas doties kvalifikācijas praksē, kad būs atcelta ārkārtējā situācija. Mēs respektējam katra klausītāja vēlmes.

I.Brante: Arī ārkārtējās situācijas laikā mūsu audzēkņi ne tikai mācās, bet aktīvi nodarbojas ar sportu un iesaistās interešu izglītībā. Kora, vokālā ansambļa, instrumentālā ansambļa un deju kolektīva dalībnieki darbojas attālināti – iestudē jaunas dziesmas un dejas. Neesam aizmirsuši arī par sportu un fiziskajām aktivitātēm. Latvijas Republikas Profesionālās izglītības sporta klubs "AMI" aicina audzēkņus apgūt sporta vēsturi un raisa interesi par aktuāliem sporta notikumiem. Savukārt Ogres tehnikuma sporta darba organizators Māris Kurilovičs izstrādājis vingrojumu kompleksu dažādiem sagatavotības līmeņiem, lai sevi fiziski attīstītu un norūdītu gan audzēkņi, gan pedagogi, gan darbinieki.

B.Liepiņa: Māris Kurilovičs dalās pieredzē, kā viņš piekopj veselīgu dzīvesveidu. Daudzi audzēkņi un kolēģi atsaukušies viņa iniciatīvai. No tāda viedokļa šis laiks ir ļoti pozitīvs.

