Ogres tehnikuma pedagogi un darbinieki strādā nākotnei – stāda mežu Birzgales pagastā

Kamēr Ogres tehnikuma audzēkņi kopā ar pedagogiem mācās attālināti, Ogres tehnikumam mācību procesa īstenošanai nodotajā Izglītības un zinātnes ministrijas mežā Ķeguma novada Birzgales pagastā notiek meža stādīšanas darbi.

Kamēr Ogres tehnikuma audzēkņi kopā ar pedagogiem mācās attālināti, Ogres tehnikumam mācību procesa īstenošanai nodotajā Izglītības un zinātnes ministrijas mežā Ķeguma novada Birzgales pagastā notiek meža stādīšanas darbi.

Paldies katram Ogres tehnikuma darbiniekam, kurš aktīvi iesaistās meža stādīšanā! Prieks par to, ka meža stādīšanā iesaistās ne tikai ar mežsaimniecības jomu saistītie pedagogi un darbinieki, bet ikviens Ogres tehnikuma darbinieks, kaut ar mežu ir saistīts netieši. Liels paldies par to!

Meža izstrāde un meža atjaunošana ir nepārtraukts process, ko Ogres tehnikuma darbinieki stingti ievēro, lai nodrošinātu Ogres tehnikuma darbības principu - no koka mežā līdz gatavam izstrādājumam.

Ikdienā meža resursi tiek izmantoti, īstenojot mācību procesu. Lielākā daļa Ogres tehnikuma audzēkņu, neatkarīgi no profesionālās kvalifikācijas, gūst pieredzi tehnikumam pārvaldīšanā nodotajā Izglītības un zinātnes ministrijas mežā, iepazīst un izzina mežu, atspoguļojot to gan video sižetos, gan fotogrāfijās, kā arī daudzveidīgos uzskates materiālos. Vislielāko pieredzi, protams, gūst ar mežsaimniecības jomus saistīto izglītības programmu audzēkņi. Meža mašīnu operatori apgūst prasmes darbā ar harvesteru, izzāģējot izaugušo un nobriedušo mežu, un forvarderu, izvedot nozāģētos kokus un veidojot krautuves. Motorzāģa vadītāji savukārt izzāģē to, kur nav iespējam piekļūt ar meža mašīnām, kā arī kopjot jaunaudzes. Mežsaimniecības tehniķi no pirmās mācību dienas rūpējas par meža sakoptību. Savukārt sagatavoto kokmateriālu mācību procesā izmanto topošie mēbeļu galdnieki un namdari.

Meža stādīšanas darbi turpināsies visu pavasara cēlienu, jo jāapstāda diezgan liels apjoms – 17 ha.

Paldies katram par ieguldījumu, atjaunojot mežu! Lai veicas ar meža stādīšanu! Lai jaunie stādi labi iesakņojas! Strādājam nākotnei!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/46668