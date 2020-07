Ogres tehnikumu pirmo reizi tā vēsturē absolvē vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālisti

30.jūnijā diplomus par profesionālās vidējās izglītības iegūšanu saņēma Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas 28 absolventi, no kuriem 11 ieguva vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālista kvalifikāciju.

Darba tirgus papildināsies arī ar 8 multimediju speciālistiem un 9 video operatoriem.

Absolventus sveica Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante: "Jūs esat izvēlējušies profesijas, kuras dzīvē noder ikvienam. Attīstīt tos pamatus, kas iegūti Ogres tehnikumā vai turpināt sevi pilnveidot kādā citā virzienā, tas ir atkarīgs no jums pašiem. Jebkurš no šiem abiem ceļiem būs pareizs. Novēlu izvirzīt mērķi, tiekties uz to un sasniegt!"

Darba devēju pārstāve - Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore, Ogres tehnikuma konventa padomniece Ieva Bečere – pasniedza Latvijas Dizaineru savienības Pateicības Viktorijai Geidai un Dāvidam Ņikitam Gruzdovam par ieguldījumu Ogres tehnikuma attīstībā, piedaloties augsta līmeņa valsts un starptautiskas nozīmes pasākumos.

Lai noskaidrotu, kuri Dizaina un mākslas nodaļas pedagogi par ieguldījumu Ogres tehnikuma attīstībā un jauniešu personības veidošanā un entuziasmu sagatavojot audzēkņus atbilstoši darba tirgus prasībām, ar savu veikumu būtu pelnījuši Latvijas Dizaineru savienības Pateicības, tās priekšsēdētāja Barbara Freiberga aptaujāja tehnikuma audzēkņus. Topošie dizaineri apbalvojumam izvirzīja trīs profesionālo priekšmetu skolotājas - Lāsmu Bringinu, Lindu Neško un Daci Runču.

Tradicionāli Ikšķiles novada pašvaldība izlaidumā sveic tos Ogres tehnikuma absolventus, kuri dzīvo Ikšķiles novadā. Šī gada Dizaina un mākslas nodaļas absolventu vidū arī ikšķiliete Alise Raģele. Pašvaldības vārdā viņu sveica Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Liene Šmite, dāvinot vēsturnieka Munta Auna grāmatu "Ikšķiles novads. Vieta, kur sākas Latvija", kas veltīta Ikšķiles 835.gadu jubilejai.

Alise pēc 9.klases Ikšķiles vidusskolā izvēlējās mācīties Ogres tehnikumā par vides dizaineri. Kā atklāj absolvente, tā bija viņas interesēm vistuvākā no visām Dizaina un mākslas nodalās piedāvātajām programmām. Alisei ir tuva teātra māksla, tāpēc kvalifikācijas darbam viņa izvēlējās veidot scenogrāfijas projektu Ogres teātra izrādei "Lai dzīvo Bušona!". Savukārt praksē bijusi Dailes teātrī. Kvalifikācijas darbu komisija novērtēja kā izcilu.

Alise ir to četru Dizaina un mākslas nodaļas absolventu vidū, kuri saņēma Apliecinājumu par tiesībām 2020./2021.mācību gadā ārpus konkursa iestāties valsts finansētās pilna laika studijās akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā. Vides dizaineres Alise Raģele, Ramona Pidze un Elīna Gabrāne izvēlējušās apgūt programmu "Ainavu arhitektūra un plānošana", bet video operatore Enija Ļeonova - programmu "Datorvadība un datorzinātne".

Savukārt talantīgais vides dizainers Dāvids Ņikita Gruzdovs nākamajā mācību gadā plāno doties uz Angliju, lai Londonas Mākslas un dizaina koledžā studētu inovatīvā dizaina inženieriju. Kā uzsver Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņiķova, arī Dāvida kvalifikācijas darbs bija ļoti inovatīvs. Savā kvalifikācijas darbā Dāvids piedāvāja projektu "Saules šūna", kas ir vides labiekārtojuma objekts saules gaismas pieejamības veicināšanai ikdienā. Ārī šis kvalifikācijas darbs novērtēts ar "desmit" ballēm.

"Kopumā trīs audzēkņu kvalifikācijas darbi ieguvuši augstāko vērtējumu, kas viena kursa ietvaros ir rets gadījums," atzīst V.Kaļeiņikova. "Vides dizaina izglītības programma ir sevi attaisnojusi, un arī šogad turpināsim uzņemt audzēkņus. Interese ir liela, jo vides dizainera profesija ir ļoti daudzpusīga. Apgūstot šo programmu, absolventiem paveras iespējas darboties dažādos virzienos – iekārtot skatlogus, izstādes, veidot navigācijas projektus, palīdzot ar dizaina paņēmieniem cilvēkam atrast kādu objektu, kā arī veidot mākslinieciskas instalācijas." V.Kaļeinikova piebilst, ka jaunieši dažkārt vides dizainu saista ar ainavu arhitektūru, taču šis priekšstats ir maldīgs: "Vides dizainers neveido ainavu, bet objektu ievieto ainavā, un tā kalpo tikai kā fons".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/47215