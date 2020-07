Desmit OT Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas absolventi studēs LLU

Izlaidumu aizvadījuši arī Ogres tehnikuma (OT) Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas absolventi – mežsaimniecības tehniķi, meža mašīnu operatori un mehāniķi, kokizstrādājumu un mēbeļu galdnieki, namdari.

Šajā mācību gadā tā ir ar absolventiem visbagātīgākā nodaļa – diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma 56 jaunie speciālisti.

Mežsaimniecības jomas izglītības programmām Ogres tehnikumā, kas pirms deviņiem gadiem pārņēma Ogres Meža tehnikumu, ir senas tradīcijas. Mežsaimniecību apguvušie tehnikuma absolventi šobrīd ir nozarē pazīstami profesionāļi.

Šī gada absolventus bija ieradies sveikt AS "Latvijas valsts meži" vadošais eksperts, Ogres tehnikuma konventa padomnieks Dagnis Dubrovskis, kurš pirms 28 gadiem absolvējis Ogres Meža tehnikumu.

"Liels prieks atgriezties savā mācību iestādē. Šodien man ir tas gods jūs sveikt arī akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vārdā, jo mežs ir tas, kas mūs vieno. Mēs esam mežkopji. Jūs redzot, es priecājos par to, ka mūsu meža nozarē ienāk jauni speciālisti. Jūs pārņemsit stafeti no iepriekšējo paaudžu paveiktā. Tas, ko mēs darām, ir ļoti atbildīgs darbs. No tā, cik mēs esam zinoši, atbildīgi, kāda ir mūsu attieksme, atkarīga mūsu mežu nākotne," norāda D.Dubrovskis. "Man ir liels gandarījums, ka starp jums ir cilvēki, kuriem ir ne tikai lieliskas profesionālās zināšanas, bet ari pozitīva un godprātīga attieksme, vēlme izdarīt daudz vairāk, lai veicinātu ne tikai savu, bet arī izglītības iestādes izaugsmi."

D.Dubrovskis par inovatīvu un aktīvu rīcību un pozitīvu attieksmi, piedaloties AS "Latvijas valsts meži" stipendiātu programmā, sveica Andri Miezi un Gintu Kārli Bernšteinu. Abi saņēma izdevumu "Meža enciklopēdija", kas rosinās apgūt arvien jaunas zināšanas izvēlētājā profesijā.

Gints Kārlis Bernšteins izpelnījies arī Latvijas Simtgades stipendiju. Arī šogad Latvijas vidējās izglītības iestādēm bija iespēja izvirzīt vienu šā mācību gada absolventu Latvijas Simtgades stipendijas 500 eiro apmērā saņemšanai. Šo stipendiju piešķir par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Gints Kārlis Bernšteins būs arī to OT absolventu skaitā, kuri nolēmuši iegūt augstāko izglītību.

Izlaidumā bija klāt Latvijas lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

"Šis gads ir īpašs ar to, ka Latvijas Lauksaimniecības universitātes sadarbība ar Ogres tehnikumu ir vērsusies plašumā - esam noslēguši jaunu sadarbības līgumu. Ja līdz šim esam garantējuši valsts budžeta apmaksātas studiju vietas tikai mežsaimniecības specialitāšu audzēkņiem, tad šogad tās ir 19 studiju vietas, no kurām mežsaimniekiem ir deviņas, bet pārējās – citu specialitāšu Ogres tehnikuma absolventiem," vēstīja L.Sisenis.

Šajā mācību gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē uzņemti Gints Kārlis Bernšteins, Elīza Hermane, Tīna Marianna Ķikule, Jānis Kristers Ločs, Helvijs Šulga, Oto Rainers Strazdiņš, Rūdolfs Mahts, Kristers Krastiņš, Artūrs Skrīvelis, bet Daniels Ziediņš izvēlējies studijas Vides un būvzinātņu fakultātē.

Arī tie absolventi, kuri pēc izlaiduma dosies uz uzņēmumiem, jutīsies gaidīti savās darba vietās.

OT konventa padomnieks, Latvijas neatkarīgo meža izstrādātāju asociācijas izpilddirektors Artūrs Bukonts, sveicot absolventus, uzsvēra, ka viņi ir galvas tiesu pārāki un pieprasītāki darba tirgū salīdzinot ar tiem vairāk nekā desmit tūkstošiem jauniešu, kuri šogad ieguvuši vispārējo vidējo izglītību.

Absolventiem veiksmi turpmākajās gaitās un mērķu īstenošanā vēlēja OT direktore Ilze Brante, Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs Kārlis Ranga, pedagogi un audzinātāji.

Ar muzikāliem sveicieniem svinīgo izlaiduma pasākumu kuplināja OT vokālais ansamblis, kurā dzied arī topošais mežsaimniecības tehniķis Denijs Jorens Grieze.

