OT audzēknis, jaunais talants Denijs Grieze izdod jaunu singlu un koncertēs vairākās pilsētās Latvijā

Ogres tehnikuma Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas 3.kursa audzēknis, topošais mežsaimniecības tehniķis Denijs Grieze pēc dueta singla izlaišanas kopā ar Nikolaju Puzikovu dodas Latvijas koncertu tūrē.

Koncerti ir organizēti jauniešu mērķauditorijai un veidoti kā pasākumi, kur uzstāsies gan dīdžeji ar populārāko mūziku jauniešiem, gan arī Denijs Grieze ar grupu. Būs arī konkursi un pārsteiguma balvas. Koncerta ietvaros būs arī dzirdams pirmatskaņojums Denija jaunajai dziesmai "Where Have You Gone".

Jaunais singls tika sarakstīts jau pirms vairāk nekā diviem gadiem un, atrodams Denija Instagram lapā ar nelielu klipu, taču tagad dziesma nedaudz pārveidota un ierakstīta studijā izlaišanai pilnā versijā. Tā būs atrodama un klausāma lielā daļā mūzikas straumēšanas servisos jau no 29.augusta.

"Dziesma ir par puisi, kurš ir zaudējis meiteni un gremdējas atmiņās par viņu. Puisis tam it kā ir ticis pāri, bet viņa turpina viņu vajāt. Ja kāds tiešām kādu mīl, tad mīl uz ilgu laiku un tik ātri no galvas to nevar izmest. Dziesma ir par to, kā viņš joprojām redzētu viņu sev līdzās, kaut arī tas nav iespējams. No dziesmas var mācīties, ja tu tiešām kādu patiesi mīli, tad, ja arī kaut kas notiek, vai tā ir šķiršanās, kaut kāds strīds vai arī kaut kas tik drausmīgs kā nāve, tev tas ir jālaiž vaļā, savādāk nav iespējams pilnvērtīgi turpināt savu dzīvi. Šo cilvēku tāpat paturi sirdī, bet ne tik ļoti, ka tev traucē dzīvot. Tu joprojām šo cilvēku mīli, bet ne tik apsēsti. Kā saka, jārod sirdsmiers, lai nebūtu tā, ka tas tevi turpinās vajāt," saka jaunais mūziķis.

Ar koncertiem Denijs Grieze ar grupu īpaši uzrunā jauniešus no 13 līdz 18 gadu vecumam, taču aicina ierasties visus, kas vēlas paklausīties viņa mūziku.

"Es uzskatu, ka šī ir ideāla iespēja jauniešu tusiņam un atpūtai kluba atmosfērā, jo šādi pasākumi vecuma grupai līdz 18 gadiem nav tik izplatīti. Šie koncerti ir izcila vieta, kur pavadīt laiku ar draugiem, paklausīties mūziku, iedzert kādu limonādi. Arī mēs, grupa, esam jaunieši, kas tiecamies uz mērķi un vēlamies izklaidēt savus vienaudžus," informē Denijs.

Grupā kopā ar Deniju uzstājas vēl pieci mūziķi – Edvards Mazprecnieks, kas koncertos repos un ar Deniju ir kopā ierakstījis dziesmu "I’m Nothing Without You", bundzinieks Nils Rācenājs, kurš mācās Ventspils mūzikas vidusskolā un arī vēlas saistīt savu dzīvi ar mūziku un koncertu apskaņošanu, basģitārists Kaspars Ježovs, kuram sirdslieta ir spēlēt ģitāru un basģitāru, Sanija Kurina, kura tūrē dzied un ļoti to mīl darīt, kā arī ģitārists Rinalds Grīnbergs, kuram patīk un izcili padodas spēlēt elektrisko ģitāru.

"Es pats cenšos virzīties uz priekšu mūzikā, koncertēt, darot to, kas man pašam patīk un iedrošinu arī citus darīt tāpat. Tūre mums ir liels piedzīvojums, kas ir solītis tuvāk lielajam mērķim, ar kuru mācāmies uzstāties un ceram iepazīt cilvēkus, veidot jaunu sadarbību un labi pavadīt laiku ne tikai paši, bet arī radīt pozitīvu un patīkamu noskaņojumu tiem, kas ieradīsies uz kādu mūsu pasākumu," par tūri saka Denijs.

Koncertus papildinās vairāki dīdžeji: DJ EM, DJ Firetrp un DJ Jungle Mika, kuri rūpēsies par noskaņojuma radīšanu un pozitīvām emocijām pirms un pēc koncerta ikvienam.

Tūres pieturvietas – 21.augusts Saldus, klubs "Studio33"; 28.augusts Ogre, bārs "Rubīns"; 29.augusts, Jēkabpils, klubs "Luiize"; 4.septembris, Kuldīga, bārs – klubs "Stender’s"un tūres noslēgums – 11.septembris Rīga, "RadioBar".

Tūre tapusi sadarbībā ar Jaunietis BB un Ritma Institūts.

Gaidām uz koncertiem Saldū, Ogrē, Jēkabpilī, Kuldīgā un Rīgā!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/47587