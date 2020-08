Ogres tehnikumā Ogres 1.vidusskolas skolēni mācās darot

Ogres tehnikums bija priecīgs un lepns organizēt radošās darbnīcas Ogres 1.vidusskolas 6. - 8.klases skolēniem.

Nometnes "Mana EKO kurpe" ietvaros Ogres tehnikumā no 19. līdz 21. augustam tika organizētas nodarbības "Mācīties darot". Jauniešiem bija iespēja uzzināt, kādas profesijas piedāvā Ogres tehnikums un ko nozīmē profesionālā izglītība. Nometnes galvenais uzdevums bija izstrādāt jaunu produktu no otrreiz pārstrādājama materiāla, un, lai to sekmīgi varētu veikt, jaunieši piedalījās dažādās radošo prasmju darbnīcās:



Dizaina un mākslas nodaļā jaunieši mācījās dizaina domāšanu, modelējot savu dienas karti;



elektronikas laboratorijā skolēni apguva lodēšanas pamatus, radot stilizētu gaismas paneli;



strādājot ar meža mašīnu simulatoriem, jaunieši guva pārliecību, cik svarīga īpašība ir pacietība un precizitāte;



sadarbība un komandas darbs visspilgtāk izpaudās, gatavojot maltīti, klājot svētku pusdienu galdu un novērtējot savu un draugu veikumu.



Nometnes rezultātā tapa brīnišķīgi produkti, par kuriem bija prieks un lepnums ne tikai pašiem skolēniem, bet arī nometnes organizatoriem un iesaistītajiem Ogres tehnikuma darbiniekiem.

Radoši, uzņemoties iniciatīvu un mijiedarbojoties viens ar otru, jaunieši savas idejas pārvērta brīnišķīgos produktos – somās, iepirkuma tīkliņos un uzlabotos krekliņos, dambretē, rotaļlietās mājdzīvniekiem, auskaros un citos aksesuāros, modernos solos un puķupodos, izmantojot vienreiz jau lietotus un videi nekaitīgus materiālus.

Vislielākais gandarījums Ogres tehnikumam ir par to, ka jaunieši izbaudīja visas aktivitātes, novērtēja nometnē iegūtās zināšanas un prasmes un daļa no skolēniem jau redz sevi, mācoties Ogres tehnikumā!

Nometni "Mana EKO kurpe" atbalstīja PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (www.pumpurs.lv).

