Ogres tehnikuma pedagogi arī karavīrus un auto ekspertus var iemācīt cept tortes

Lielvārdiete Sanita Vaidere atrodas Nacionālo bruņoto spēku dienestā, bet viņas novadnieks Juris Štelmakers ikdienā strādā par auto ekspertu apdrošināšanas kompānijā. Nupat abi Ogres tehnikumā ieguva konditora kvalifikāciju.

Pagājušā gada 30.augustā Sanita, Juris un vēl deviņi pieaugušie uzsāka mācības tālākizglītības programmā "Ēdināšanas pakalpojumi" ar specializāciju konditora jomā. Savukārt šā gada 13.augustā viņi kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai iegūtu izglītības dokumentu izvēlētajā specialitātē.

Lai nokārtotu eksāmenu, topošajiem konditoriem bija jāprezentē torte, kuru vērtējā neatkarīga komisija – šīs jomas eksperti.

Sanita eksāmenam bija izcepusi torti "Kafijas pieskāriens", bet Juris fascinēja komisiju ar torti "Ķiršu sapnis". "Torte nedaudz sasaucas ar Švarcvaldes ķiršu kūku, kas man pašam garšo. Tas mani ierosināja radīt pašam savu versiju," atklāj Juris.

Gan Sanitai, gan Jurim konditorejas izstrādājumu izgatavošana ir vaļasprieks. Saņemot jūsmīgas atsauksmes no ģimenes un draugiem, abi nolēmuši šo hobiju nostiprināt ar teorētiskām un praktiskām zināšanām.

Konditorus mācīja Ogres tehnikuma Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas profesionālo priekšmetu skolotājas Gita Kalnaģeidāne un Māra Strazdiņa. "Ar pasniedzējām sapratāmies labi. Ļoti kvalitatīva apmācība, labi, ka bija prakse un teorētiskās zināšanas varēja nostiprināt uzņēmumā," saka Sanita.

Abi nu jau kvalificētie konditori divarpus mēnešus praksē bija konditorejas studijā 'Vaniļas debesis", kas atrodas Lielvārdē.

"Praksē ļoti daudz ieguvu un iemācījos. Ja pamatā ir labas teorētiskās zināšanas, tad arī idejas raisās," atzīst Sanita.

'Zināšanas, ko ieguvām šeit, palīdzēja praksē. Arī uzņēmuma darbinieki, kurā praktizējāmies, šo to no mums ieguva, tāpat kā mēs no viņiem," stāsta Juris. "Tehnikumā pavadītais gads ir bijis piepildīts laiks - esmu ieguvis jaunas zināšanas, daudz draugu. Jūtos daudz stabilāks. Ja arī dzīvā gadīsies kādas pārmaiņas, man ir profesija, ko likt lietā. Varu pievērsties arī uzņēmējdarbībai šajā jomā."

Arī Sanita ļoti pozitīvi vērtē iespēju pieaugušiem cilvēkiem mācīties Ogres tehnikumā un iegūt kvalifikāciju: "Strādājošam cilvēkam šis projekts ir ļoti noderīgs. Tā kā esmu militārpersona, kam izdienas pensija ir jau no 50 gadu vecuma, tad pēc dienesta beigām man nebūs problēmu atrast darbu jaunajā specialitātē. Tā būs iespēja strādāt konditorejā, mājražošanā vai citur, līdz iestāsies vecuma pensija."

G.Kalnaģeidāne norāda, ka ar pieaugušajiem ir ļoti interesanti strādāt, jo viņi ir līdzvērtīgi sadarbības partneri: "Viņi nāk ar mērķi iegūt zināšanas, zina, ko vēlas sasniegt. Atbildība pret veicamo uzdevumu nodrošina arī darba kvalitāti. Attieksme ir noteicošais. Pirmā pieredze darbā ar pieaugušo konditoru grupu ir ļoti pozitīva. Ja būs vēl tāda iespēja, labprāt strādātu ar pieaugušajiem.'

Arī M.Strazdiņa atzīst, ka skolotājiem ir gandarījums strādāt ar pieaugušajiem: "Pieaugušie apgūst to pašu programmu, ko tehnikuma audzēkņi pēc pamatskolas četrgadīgajās grupās, tikai koncentrētā veidā. Taču pieaugušajiem ir daudz attīstītāka domāšana, viņi visu vieglāk uztver, nav jāmāca no pašiem pamatiem un jāstāsta elementāras lietas.'

Mācību procesā tehnikumā audzēkņi iemācījās izgatavot tradicionālos konditorejas izstrādājumu – cepumus, maizītes, kliņģerus, kūkas, tortes. Kā uzsver M.Strazdiņa, visgrūtākais ir torte, tāpēc tieši šis konditorejas izstrādājums jāgatavo eksāmenam un jāprezentē profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijai. Ar visiem produktiem un materiāliem nodrošina tehnikums.

"Snikers”, "Saldais baziliks", "Primadonna", "Maigums", "Princis" – tie ir tikai daži no jauno konditoru radošajiem lidojumiem.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētāja, SIA "Orkla Latvija" produktu inovācijas tehnoloģe Kristīne Leimane, eksāmenus pieņem vairākus gadus.

"Man, kā produktu attīstības speciālistam, ir ļoti interesanti vērot jauno konditoru veikumu. Vērtējot audzēkņu iesniegtās receptūras arī mēs, profesionāļi, dažkārt varam aizgūt jaunas idejas. Daži audzēkņi atklāja, ka idejas kvalifikācijas eksāmenam izvēlējušies pēc pedagogu ieteikuma. Neapšaubāmi, ka tas ir arī liels pedagogu darba īpatsvars veiksmīgiem eksāmenu rezultātiem. Konditora profesija ir ļoti pieprasīta. Mēs ceram, ka arī šie speciālisti vēlēsies strādāt profesijā," norāda K.Leimane.

Septembrī Ogres tehnikumā sāksies mācības Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 5.kārtā.

Informācija par iespējām mācīties Ogres tehnikumā: www.ovt.lv/muzizglitiba Tālr. 29996675 (Baiba Liepiņa), e-pasts: baiba.liepina@ovt.lv

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/OT/47741