Biedrība "Siera klubs" Ogres tehnikuma audzēkņiem palīdz iepazīt Latvijā ražotos pārtikas produktus

15.septembrī Ogres tehnikumā (OT) norisinājās biedrības "Siera klubs" organizētais seminārs un meistarklase, kurā piedalījās profesionālo izglītības iestāžu pedagogi no visas Latvijas, kā arī OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņi.

Vispirms pasākuma OT Konferenču zālē dalībnieki tikās ar pārtikas produktu ražotājiem – zemnieku saimniecības "Celmi" saimnieci Ilzi Celmu, kura gatavo sierus. Rolands Keišs un Vija Kuļša no zemnieku saimniecības "Kotiņi" dalījās pieredzē par lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Šajā saimniecībā audzē graudaugus, kurus pārstrādā veselīgos pārtikas produktos – miežu putraimos, kviešu klijās, pērļu grūbās, kā arī audzē zirņus un pupas.

Kā atklāj R.Keišs, pievērsties graudaugu audzēšanai un pārstrādei rosinājusi vēlme vispirms pašiem lietot uzturā kvalitatīvu un veselīgu pārtiku un tad to piedāvāt un tirgot arī citiem.

Saimniecībā "Kotiņi" ražotie pārtikas produkti tika izmantoti arī konditores Marikas Bērziņas-Frēlihas vadītajā meistarklasē.

"Šodien centīšos parādīt, kā pierastos kviešu miltus var aizstāt ar citu graudaugu vai pākšaugu miltiem, kas ir daudz veselīgāki," stāsta konditore M.Bērziņa-Frēliha. "Gatavosim veselīgus plācenīšus, brauniju un kēksiņus no pupu un zirņu miltiem. No tumšās šokolādes un pupu miltiem gatavosim trifeles, ko savā ēdienkartē var iekļaut arī vegāni. Tā kā aiz kalniem vairs nav arī Ziemassvētki, tad mācīsimies arī cept piparkūkas no rudzu miltiem."

Pasākuma noslēgumā pie semināra dalībniekiem viesojās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas katedras docente Dace Kļava, kura iepazīstināja klausītājus ar graudaugu un miltu dažādību.

"Tas ir ļoti pozitīvi, ka Ogres tehnikumā sadarbībā ar biedrību "Siera klubs" audzēkņiem ir iespēja tikties ar zinošiem pārtikas ražošanas un ēdienu gatavošanas speciālistiem. Vērtīgi tas, ka audzēkņi iepazīst tieši Latvijā ražotus produktus. "Siera kluba" rīkotajās degustācijās iespējams nogaršot Latvijā ražotus sierus, kuru klāsts ar katru gadu pieaug," norāda OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere. "Mūsu nodaļas audzēkņiem, kuri nākotnē strādās ēdināšanas jomā, jāpārzina visas produktu grupas, to saderība un jāprot sagatavot ēdienu."

Ogres tehnikumā ir moderni aprīkotas mācību laboratorijas un nodrošināta materiālā bāze, zinoši un profesionāli pedagogi, bet sadarbība ar uzņēmējiem un ražotājiem audzēkņiem paver vēl plašākas iespējas un tuvina darba tirgum, jo pēc pavisam neilga laika – vispirms praksē uzņēmumā un vēlāk arī darbā - viņiem būs iespēja sevi pierādīt kā speciālistus.

