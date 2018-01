Apstiprināts Ikšķiles novada pašvaldības budžets

23. janvārī Ikšķiles novada domes ārkārtas sēdē apstiprināts pašvaldības 2018. gada budžets. Budžeta ieņēmumi plānoti 13 915 639 eiro apmērā.

Ikšķiles novada pašvaldības budžets 2018.gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Ikšķiles novada pašvaldības budžets 2018.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.

Par budžeta prioritārajām jomām 2018.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītības nodrošināšana novadā, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 13 915 639 kopsummā. No tiem 13 615 639 eiro Ikšķiles novada pašvaldības ieņēmumi un 300 000 eiro Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" ieņēmumi.

Ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Ikšķiles novada pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri ir EUR 2 235 732. No tiem 979 388 eiro decembrī saņemtais ERAF finansējums - avansa maksājums Ikšķiles vidusskolas pārbūves projektam un 207 712 eiro mērķdotācijas un projektu finansējumi.

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri ir 35 797 eiro.

Ikšķiles novada pašvaldības 2018.gada budžeta paskaidrojuma raksts aplūkojams šeit.

