Izskanējuši Ikšķiles jauno komponistu skaņdarbi

19. janvārī koncertā "Ziemas sapņi" Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas zālē izskanēja skolas audzēkņu un absolventu sacerētās dziesmas, tautasdziesmu apdares, klavieru miniatūras, skaņdarbi trompetei un vijolei.

Tos atskaņoja jaunie komponisti: Anna Lasmane, Ulrika Ieva Lauka, Kirills Visockis, Armands Vecrinks, Raivis Amoliņš, Rihards Serafimovičs, Loreta Lasmane, Mariella Vaivare, Dagnija Zauere, Estere Zukule, Pēteris Tjarve, Līna Māra Krastiņa, Toms Kristofers Laugalis, Klāvs Aišpurs, Patrisija Purina, Elīza Lauga, Linda Rekmane un Megija Siliņa.

Jaundarbu atskaņošanā piedalījās arī skolas audzēkņi Patriks Žilins, Gabriella Konstantinova un skolotāja Iveta Sproģe. Pasākumu vadīja Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas audzēkne, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas 2016. gada absolvente Laura Bokta.

"Komponēšanas process un sava skaņdarba atskaņošana plašākai publikai jaunajiem autoriem ir liels pārbaudījums un nenovērtējama pieredze turpmākajam darbam," koncerta ievadvārdos norādīja skolotāja Iveta Sproģe.

Pēc pasākuma tā dalībnieki un viesi varēja baudīt skolas saimnieces vārīto zāļu tēju, skolas direktores dāvātās piparkūkas un audzēkņu vecāku sarūpēto cienastus, kā arī padalīties ar iespaidiem.

"Paldies par Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un absolventu radošo darbu vakaru! Pirmais patīkamais pārsteigums bija kuplais koncerta mākslinieku pulciņš. Astoņpadsmit jaunieši bija sagatavojuši kompozīcijas, lai atskaņotu tās vislabvēlīgākajiem klausītājiem – vecākiem un draugiem. Lai arī mūzikā esot liela daļa matemātikas, tomēr to nevar radīt bez dvēseles. Klausoties atskaņotos skaņdarbus un dziesmas, saklausīju tajos mieru un harmoniju. Izvēlētās tēmas aptvēra gan Ziedoņa un Vācieša dzeju, gan dažādu tautu tautasdziesmas, gan personīgās pārdomas un sajūtas. Ir patīkami apzināties, ka mūsdienu trauksmainajā pasaulē aug jaunā paaudze, kuri spēj būt harmoniski un radīt skaistus darbus. Paldies arī viņu skolotājai Ivetai Sproģei, kura ar savu profesionālo padomu palīdz atklāt bērnu komponēšanas talantu. Vēl viena atzinības vērta tradīcija ir skolas absolventu iesaistīšana skolas dzīvē. Arī šajā koncertā piedalījās divas skolas absolventes – Anna ar savu kompozīciju un līdzdalību māsai, kā arī Laura vadot koncerta gaitu un piesakot jaunos māksliniekus," raksta Ulrikas mamma Zane Āboltiņa.

Alise Bogdanova, 2017.gada absolvente: "Atnākot uz kompozīcijas vakaru, pirmais iespaids bija – oho! Viņu ir tik daudz! Atcerējos, kā mēs sākām – no pašu iniciatīvas mazā skaitā. Lai gan jauno komponistu pulciņš ir ievērojami pieaudzis, sirsniņu sildīja tas, ka pasākuma serde vēl joprojām ir brīvā gaisotnē dalīties ar savu darbu – labi pavadīt laiku. Ņemot vērā to, ka pati esmu rakstījusi kompozīciju, varu teikt, ka biju ļoti pārsteigta – daudzu jauno komponistu pirmie darbi bija tādā līmenī, ka to nemūžam nebūtu uzminējusi.

Šos pasākumus vienmēr prieks apmeklēt, ar nepacietību jau gaidu nākamo! Un pats galvenais – mūzikas skolā atkal sajutos kā mājās, pārņēma patiesi dziļa vēlme nākamreiz atkal prezentēt arī savu darbu! Noslēgumā jāpiebilst, ka jau atkal apbrīnoju skolotājas izturību, zinot aizkulises – bez viņas tas nebūtu izdevies!"

