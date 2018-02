Angļu valodas nedēļa Ikšķiles vidusskolā

No 12. līdz 16.februārim Ikšķiles vidusskolā notika Angļu valodas nedēļa "Very fishy English week".

Angļu valodas nedēļa sākumskolā sākās ar stāstu par mazu zivtiņu Tidleru (Tiddler: The Story telling fish by Julia Donaldson). Tidlers ir maza zivtiņa, kurai bieži sanāca kavēt skolas sākumu. Tidlers tāpēc izdomāja patiesus un ne tik patiesus stāstus par to, kur ir bijis un kas ar viņu ir noticis.

Skolēnu uzdevums bija iepazīt zemūdens pasauli, apgūt jaunus vārdus angļu valodā un veikt citas aktivitātes, kā arī izgatavot plakātu "Underwater World" (Zemūdens pasaule) un aprakstīt, kādas zivis vai dzīvnieki tur redzami. Visas sākumskolas klases izveidoja burvīgus darbus, un izvēlēties labākos bija grūts uzdevums. Skolas gaiteņi tagad ir pārvērtušies par brīnumainu zemūdens pasauli.

Par labāko darbu autoriem tika atzīti:

1.klašu grupā - Gabriela Auzāne (1.a klase);

2. klašu grupā - Kristofers Ventinieks (2.c klase);

3.klašu grupā - Sofija Stolere (3.a klase);

4.klašu grupā - Mārtiņš Rullis (4.d klase).

Šajā nedēļā 3. un 4. klasēm notika arī angļu valodas olimpiāde. Šajā olimpiādē skolēniem tika pārbaudītas pašreizējās zināšanas ar mazliet āķīgiem uzdevumiem.

Olimpiādē 3.klašu grupā - 1.vieta Leldei Elizabetei Ešentālei (3.d klase), 2.vieta Ancei Kupčai (3b klase) un Marselam Damianam Āboliņam (3.d klase), 3.vieta Jūlijai Brokai (3.c klase); 4.klašu grupā - 1.vieta Annai Emīlijai Grasei (4.e klase), 2.vieta Laumai Atholdei un Kristapam Kurtišam (4.e klase), 3.vieta Evelīnai Zucei (4.c klase).

Angļu valodas nedēļas noslēgumā visi pulcējās Aktu zālē, kur notika svinīgs pasākums. Skolēni atkārtoja nedēļas gaitā apgūtās zināšanas.

Pasākumā ar diplomiem un balvām tika sveikti olimpiādes uzvarētāji, radošāko darbu autori, kā arī visi, kuri ļoti centās un izveidoja brīnišķīgu Zemūdens pasauli.

