Pirmsskolas izglītības darbinieki dalās pieredzē

Ceturtdien Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta jaunatnes lietu pārvalde organizēja novadu apvienības pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku semināru.

Ikšķiliešiem ir gana daudz, ko rādīt un ar ko dalīties pieredzē. Pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde (PII) "Urdaviņa" ir pilotskola projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā". Te semināra dalībnieki varēja dalīties pieredzē, aktivizējot caurviju prasmi – sadarbību un līdzdalību mācību procesa organizēšanā.

PPII "Ķiparu nams" praktizē Marijas Montesori pedagoģisko metodi, integrējot "Latviešu ābeces", Eko-skolas un "STOP 4-7" programmas. M.Montesori pedagoģiskās metodes aspekti jaunā izglītības satura kontekstā ir tā vērti, lai tiem pievērstos atkal no nedaudz cita skatu punkta.

"Ikšķiles Brīvā skola" ir interesanta ar to, ka īstenojot pirmsskolas izglītības programmas, izmanto principu – mācīšanās ārā, mācīšanās darot.

Ogres tehnikumā ap 80 pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku ieradās, lai noklausītos Sandras Āzenes vieslekciju "Kompetenču pieejas saistība ar Montesori pedagoģijas pamatnostādnēm un reālo atgriezenisko saiti, pašvērtējumu".

Liene Šmite, Ikšķiles novada pašvaldības izglītības darba speciāliste, šāda veida semināru vērtē augstu, jo tā ir iespēja paskatīties, ko un kā dara citi.

"Šobrīd pie jaunā izglītības satura tas ir ļoti būtiski – dalīties pieredzē, mentorēt, dot padomus, mācīties no kļūdām un no ieguvumiem, jo mūsu valsts nav iedevusi gatavu recepti – kā? Līdz ar to katra pašvaldība, katrs iestādes vadītājs šobrīd modelē to optimālo variantu, kā strādāt," savā redzējumā dalās L.Šmite.

PII "Čiekuriņš" vadītāja Laimīte Seņkāne – Soste semināra rīta cēlienam izvēlējusies darba grupu PII "Urdaviņa", kur uzzinājusi, kā kolēģiem sokas kā pilotskolai komptetenču izglītībā, kādi panākumi ir jaunā mācību satura ieviešanā.

Šādās tikšanās reizēs ir iespēja padalīties pieredzē, kā līdzīgas problēmas risina citviet Latvijā.

"Jaunā pirmskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš" septembrī sāks darbu pēc šīs jaunās kompetenču izglītības," stāsta L.Seņkāne – Soste, piebilstot, ka tie darbinieki, kas šajā jomā strādā desmit un vairāk gadus, ir izgājuši cauri ļoti daudzām metodēm un dažādām pārmaiņām.

Kompetenču izglītība varētu būt vērtīga ar to, ka tajā apvienotas dažādas metodes un darba formas no dažādām jau praksē pārbaudītām sistēmām.

"Bērni ir mainījušies, un skolotājiem jāstrādā mazliet citādāk – tas ir saprotami," skaidro PII "Čiekuriņš" vadītāja. "Jāliek akcents uz paša bērna sadarbību, savstarpējo komunikāciju. Skolotājam nav jābūt tam, kas visu pasaka priekšā, vai pasaka to vienu pareizo ceļu, kā ir jāizdara. Bērns caur savu praktisko darbību meklē. Protams, skolotājs joprojām ir padomdevējs turpat blakus, viņš ir līdzās, viņš var pavirzīt, bet bērns vairāk mācās caur paša darbību. Viņš apgūst, eksperimentē, izmēģina un gūst pieredzi. Tad esi elastīgāk gatavs tālākai dzīvei un dažādām situācijām.'

PII "Čiekuriņš" Ikšķilē, Irbenāju ielā 2, savu darbinieku kolektīvu plāno sākt veidot pavasarī. Sekojiet līdzi vakancēm!

