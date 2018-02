Kādas vēstures liecības glabā senās pionieru pulciņu hronikas?

Ikšķiles vidusskolas muzejā apskatāma kārtējā ekspozīcija, kurā iespējams iepazīties ar skolēnu dzīvi un darbu padomju laikā.

"Jau sākumā gribu brīdināt, lai apmeklētāji nenobīstas no sarkanā izstādē – pionieru un oktobrēnu karodziņiem, vimpeļiem, lentām... Tāds toreiz bija laiks. Taču tajā laikā dzīvoja cilvēki un skolās mācījās bērni. Un bija bērnu un jauniešu organizācijas, kurās bez patriotiskās audzināšanas bija vēl arī darba audzināšana, sporta audzināšana, aktīvs novadpētniecības darbs un nopietnas mācību stundas. Varbūt mūsdienās mēs vēl varētu kaut ko no tā, ko it kā esam aizmetuši kā nevajadzīgu prom, paņemt atpakaļ, arī jauno paaudzi audzinot un mācot. Piemēram, jau lasu par Ikšķiles Brīvās skolas iniciatīvu skolas dārza iekārtošanā. Varbūt arī skolas formas mums tomēr vajadzētu skolā?” – tā Ikšķiles vidusskolas muzeja vadītāja Anna Indāne.

Skolas muzejā ir saglabājušies daudzi pionieru pulciņu albumi, kuros klase katru gadu dokumentēja savus svarīgākos skolas dzīves notikumus. Protams, albuma sākumā var atrast pulciņa devīzi, dziesmu, pulciņa biedru ķēdīti (kas tā tāda, noskaidrosit, apskatot ekspozīciju), darba plānu. Tālāk seko notikumu apraksti ar pašu bērnu zīmējumiem un fotogrāfijām.

Ikšķiles vidusskolā ilgus gadus ir labi darbojies fotogrāfu pulciņš, kuru vadīja skolotājs Māris Priede. Pateicoties arī viņam, hronikās ir daudz fotogrāfiju, kurās var atpazīt to dienu varoņus dažādās situācijās – pionieru vienības sanāksmēs, svinīgos pasākumos, sportā, pašdarbībā, kolhoza tīrumā, ekskursijās.

Jāpiebilst, ka paši albumi ir glīti un akurāti noformēti – rakstīti ar tušu, zīmēti; tajos minēti gan skolēnu, gan skolotāju veiktie darbi un to rezultāti. Daudzi ieraksti stāsta par sestdienas talkām, par darbu kolhozā, arī par vasaras darbu, un ne tikai par nopelnīto naudu, bet arī par darba pieredzi. Ir saglabājušās sienas avīzes un starmeši, ekskursiju apraksti, ko paši skolēni ir veidojuši. Jāsaka, ka šie materiāli ir dokumentāli, ar parakstiem un uzvārdiem. Šodienas skolēni tajos var atrast rakstus un fotogrāfijas par savu vecāku un vecvecāku gaitām skolā.

Paši vecākie albumi saglabājušies vēl no Elkšņu (tagadējā Ikšķiles Brīvā skola) skolas laikiem.

Jāapbrīno, kādu lielu nozīmi tolaik skolēni pievērsuši novadpētniecībai – savākti un apkopoti materiāli par labākajiem kolhozniekiem, par izstrādes dienām kolhozā, par ievērojamiem Ikšķiles cilvēkiem, par skolas absolventiem, par Ikšķiles ciemata veidošanos un jaunceltnēm, par visiem procesiem Ikšķilē. Ir fotogrāfijas un apraksti par sadarbību ar literātiem Z.Ērgli, E.Plaudi, M. Stārasti un citiem ievērojamiem cilvēkiem.

Lūk, kur smelties un skatīties Ikšķiles simtgades liecības! Arī caur skolas dzīves prizmu. Un cik interesanti ir aprakstītas visas ekskursijas, kurās bērni ir bijuši! Jāpiebilst gan, ka toreiz skolēni daudz ceļoja ar velosipēdiem, kājām vai daļēji kājām, kādu posmu nobraucot ar vilcienu vai autobusu, jo to prasīja GDA normu izpilde. Ir pat zīmētas ekskursiju kartes ar visu kilometru uzskaiti, dokumentēti atbildīgie skolēni ekskursijā (katram uzticēts ekskursijā kāds pienākums), pievienots apraksts ar zīmējumiem vai bildēm par visiem apskatītajiem objektiem. Tāpēc jau arī Muzeju naktīs, kas notiek katru gadu maijā, muzeja hronikas ir tās, kuras apmeklētāji visvairāk vēlas pāršķirstīt.

Šī ekspozīcija skolas muzejā ir kā atsauksme Ikšķiles kultūras mantojuma centra "Tīnūžu muiža" vadītāja Kaspara Špēļa aicinājumam uz vēstures materiālu vākšanas talku. Arī Ikšķiles vidusskolā ir bezgala daudz vēstures materiālu. Un, iespējams, arī katrā ģimenē. Ikšķiles vidusskolas muzejs ir atvērts jauniem materiāliem, un vadītāja būs priecīga saņemt ar skolu vai Ikšķili saistītus vēstures pierādījumus.

Ekspozīcija skolas muzejā būs līdz marta vidum. To paskatīt aicina skolēnus, skolotājus, vecākus un citus interesentus.

