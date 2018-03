Ar Roberta Jansona atmiņu iestudējumu Ikšķiles skolēni godina represēto piemiņu

25.martā Tīnūžu Tautas namā represētie, viņu ģimenes locekļi, Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvji tikās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā "Tik manā dzimtenē tāds pavasaris".

"Lai atcerētos, sajustu cits citu un apzinātos, cik tas ir labi būt šeit - Tīnūžos, Ikšķilē, Latvijā -, jo tikai manā dzimtenē ir tāds pavasaris," pasākuma ievadā teica Tīnūžu Tautas nama vadītāja Valda Kurša.

Klātesošos uzrunāja Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Saratovs: "Šodien sanākam kopā un pieminam tos cilvēkus, kuri atrada sevī spēku un izturēja drūmo laiku daudzu gadu garumā, slimības un likstas. Atgriežoties Latvijā, viņus sagaidīja jauna traģēdija – viņu mājās dzīvoja citi cilvēki un viņus te neviens negaidīja, un viss bija jāsāk no jauna. Tie cilvēki, kas atgriezās atpakaļ un turpināja pierādīt, ka ir kaut ko vērts, daudzi no viņiem sagaidīja brīvu Latviju. Šodien mēs lielā cieņā gribam noliekt galvas to cilvēku priekšā, kuri neizturēja šos smagos pārbaudījumus un nekad vairs neatkarīgu Latviju neieraudzīja. To, kas notika ar latviešu tautu tālajā 1949.gadā, nekad nedrīkst aizmirst un nekad nedrīkst piedot."

Pasākuma turpinājumā klātesošie varēja noskatīties Ikšķiles vidusskolas 9.b klases uzvedumu "Atdzīvojusies fotogrāfija" pēc ikšķilieša Roberta Jansona dzīvesstāsta motīviem."

Roberts Jansons dzimis 1929.gada 11.aprīlī Aizputes apriņķa Dzērves pagastā. Bijis pretošanās kustības dalībnieks, par ko sodīts ar 25 gadu ieslodzījumu labošanas darbu nometnē, izciešot sodu Krievijas ziemeļos – Magadanā. Un tikai 1956.gada augustā atgriezās Latvijā., lai saskartos ar jaunām grūtībām – problēmām atrast darbu un dzīvesvietu, ko beidzot izdevies sameklēt Ikšķilē, kur viņš dzīvo joprojām. 1997.gadā organizācijas "Kursa" , kurā darbojās R.Jansons, dalībniekiem piešķīra nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, bet 1999.gadā viņš kopā ar citiem pretošanās grupu vadītājiem apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa 1.pakāpes Goda zīmi.

"Mūsu skolas kolektīvu saista īpaša draudzība ar ikšķilieti, politiski represēto Robertu Jansonu, ar kuru uzturam kontaktus daudzu gadu garumā, klausāmies viņa atmiņu stāstus, esam ieguvuši dažādus materiālus. Gadiem ejot, esam sapratuši, ka šie atmiņu stāsti būtu jāiedzīvina arī jaunās paaudzes apziņā. Šodien mēs nākam ar Roberta Jansona atmiņu stāstu, bet šādi un līdzīgi stāsti ir katram no jums. Uzvedums ir par viena cilvēka dzīvi, bet tajā ietverti daudzi likteņi un nozīmīgas mūsu tautas vēstures lappuse," sacīja uzveduma režisore, Ikšķiles vidusskolas skolotāja Zane Bēķe.

Roberta Jansona tēlā iejutās 9.b klases skolnieks Renārs Kondratjevs. Īpaši atbildīgu viņa uzstāšanos padarīja atmiņu autora klātesamība pasākumā. "Protams, sākumā bija satraukums, bet, kad redzēju, ka autors zālē sēž un smaida, kad es runāju, kļuva vieglāk," atklāja galvenās lomas tēlotājs. Pēc uzveduma abi kopā arī nofotografējās.

Uzvedumu Ikšķiles vidusskolas skolēni pirmoreiz parādīja savā skolā 22.martā, Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas dienas pasākumā. "Tā bija ļoti emocionāli bagāta diena. 5.-6.klašu skolēni tikās ar ikšķilieti Arvīdu Priednieku, grāmatas "Bērnība aiz Urāliem" autoru. Pirms diviem gadiem viņš stāstīja savas atmiņas, un, vērojot skolēnu lielo interesi, tieši tad radās doma tās apkopot grāmatā. 7.-8.klašu skolēniem par izsūtījumā piedzīvoto stāstīja bijušais Ikšķiles vidusskolas skolotājs Andris Jaunbergs, bet vidusskolas posma skolēni skatījās uzvedumu, kas veidots pēc Roberta Jansona dzīvesstāsta," pastāstīja Ikšķiles vidusskolas direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Ingūna Bērziņa.

Godinot Komunistiskā genocīda upurus, pasākuma dalībnieki nolika ziedus pie piemiņas akmens represētajiem Ikšķiles pagasta iedzīvotājiem.

Saviesīgajā daļā ar latviskām dziesmām iepriecināja folkloras kopa "Avoti" no Tukuma.

