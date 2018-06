Tīnūžu audēju segas iekļūst grāmatā

Grāmatā "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei" apkopotas fotogrāfijas un apraksti par vairāk nekā 600 mūsdienās austām segām, kuru saknes meklējamas tautas amatniecības tradīcijās.

Unikālajā grāmatā iekļauti arī Tīnūžu Tautas nama Lietišķās mākslas studijas (LMS) "Tīna" audēju - Ilzes Kupčas, Daces Bedikeres, Sandras Grabovskas un Evitas Kubliņas darbi.

Grāmatas Atvēršanas svētkos Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā kuplā skaitā pulcējās Latvijas labākās audējas, kas aušanu uzskata par sirdslietu un aktīvi piedalījušās grāmatas tapšanā.

"Par to es ļoti priecājos, mēs visi ļoti priecājamies, jo tas ir sirdsdarbs, ar to nav saistīta nekāda peļņa. Tas tiešām ir tas, ko kādreiz darīja mūsu vecmāmiņas, un arī mēs to tagad darām. Par to ļoti priecājamies," tā par padarīto teica Tīnūžu Tautas nama LMS "Tīna" vadītāja Ilze Kupča.

Izdevums tapis ar privātu finansējumu, rakstu autori ir etnogrāfs Uģis Niedre,mākslas zinātniece Inese Sirica, kā arī Janīna Kursīte, Zane Ulmane un Smaida Rubeze. Lai arī grāmata izdota Latvijas simtgades noskaņās, projekta dalībnieki uzskata, ka grāmatas vēstījums paredzēts arī tūkstošgades svinībām, tādējādi uzsverot tradīciju nemirstību un mūžīgo vērtību.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ikskile/41716