Ikšķiles novadā nebūs rindu uz bērnudārzu

27. jūnijā Ikšķiles novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par Ikšķiles novada pašvaldības PII "Čiekuriņš" dibināšanu.

Ar 1.septembri jaunajā PII "Čiekuriņš" tiks uzņemti 184 bērni, līdztekus nodrošinot novadu ar 42 jaunām darba vietām.

Papildus tam Tīnūžu pamatskolā norit vērienīgi pārveides darbi, uzsākot divu jaunu pirmskolas izglītības grupu izbūvi un skolas teritorijas labiekārtošanu, pielāgojot to pirmsskolas bērnu vajadzībām.

Līdz ar to no 2018. gada 1. septembra faktiski visiem Ikšķiles novada bērniem no divu gadu vecuma tiks nodrošināta pirmsskolas izglītība, atrisinot tik sāpīgo rindu jautājumu.

