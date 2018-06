Ikšķiles vidusskolas 12.klase svin izlaidumu

Piektdien Ikšķiles brīvdabas estrādē pulcējās Ikšķiles vidusskolas pedagogi, vecāki, radi un draugi, lai nozīmīgajā dzīves brīdī sveiktu 12.klases absolventus.

Estrādē svinīgi iesoļoja divdesmit trīs 12.klases absolventi un viņu audzinātāja Ginta Silkalne.

Absolventus sveica Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa: "Esmu pārliecināta, ka vienīgā lieta, kas palīdz turpināt dzīvot un strādāt, ir mīlestība. Jums jāatrod tas, ko jūs mīlat. Tas attiecas gan uz mācībām, gan uz darbu, gan uz personisko dzīvi. Jums jāsaprot, ka nākotnē darbs aizpildīs lielāko daļu no jūsu dzīves. Vienīgais veids, kā būs apmierinātam, ir darīt patiesi izcilas lietas. Un vienīgais veids, kā darīt izcilas lietas, ir tās patiesi mīlēt. Meklējiet un, pats galvenais, neapstājieties!”

Absolventus, viņu vecākus un pedagogus uzrunāja Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos Česlavs Batņa, īpaši sveicot absolventus, kuri parādīja un pierādīja sevi mācoties Ikšķiles vidusskolā.

To apliecina gan Ministru prezidenta īpašais apsveikums, ko saņēma Angelina Bogreca, Latvijas Simtgades stipendija 500 eiro apmērā, ko par izcilām sekmēm izpelnījusies Marika Āboliņa. Abas jau minētās jaunietes, kā arī Laura Grīnberga un Sintija Zaloga saņēma arī Ikšķiles novada pašvaldības naudas balvas, kuru summa svārstās no 100 līdz 800 eiro atkarībā no uzrādītajām sekmēm. Jāpiebilst, ka pašvaldības naudas balvu saņem tie absolventi, kuru vidējā atzīme ir vairāk nekā 8.5 balles un centralizēto eksāmenu rezultāti ir augstāki par 60%.

"Es jūs sveicu šajā dienā, jo tik daudz laimīgu absolventu, tik daudz laimīgu vecāku, tik daudz laimīgu skolotāju šodien daudzviet nav, jo jūs esat viena retajām klasēm, kas svin izlaidumu dienā, kad saņemat atestātus par vispārējo vidējo izglītību. Lai jums šī laimes sajūta saglabājas vēl ilgi, un sasniedziet savus sapņus! "vēlēja Č.Batņa.

Arī direktore G.Liepiņa uzsvēra, ka pēc ilgāka laika perioda, skolā tiek svinēts 12.klašu izlaidums, kad ir saņemti atestāti, sekmju izraksti un centralizēto eksāmenu sertifikāti.

Šīgada absolventi Žetonu vakaram iestudēja Raiņa lugu "Zelta zirgs", tāpēc izlaidumā skolotājas Zanes Bēķes un režisora Oskara Kļavas sniegumā izskanēja absolventiem veltītas atziņas no Raiņa lugas.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ikskile/41825