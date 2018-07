Elegance un meistarība zirgu jāšanas sacensībās Ikšķiles novadā

22. jūlijā Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagasta "Birzītēs" norisinājās ikgadējās interešu kluba "Green Horse kauss 2018" zirgu jāšanas sacensības iejādē.

Tajās piedalījās 48 dalībnieki gan no Ikšķiles novada, gan kaimiņu novadiem, lai parādītu savas un zirgu spējas dažādās grūtības pakāpes shēmās. Interešu kluba "Green Horse" godu aizstāvēja 9 sportisti, tostarp 3 no viņiem bija bērni.

Sacensību sarežģītākajā shēmā Mazajā balvā "Green Horse" kausu ieguva Elza Alma Graumane ar zirgu Leipo no z/s "Lielceri". III grupas shēmā uzvarēja Kristīna Rozīte ar Antrai Zariņai piederošo zirgu Kostarika no JSB "Lagoss Dressage".

Savukārt par shēmas Nr. II uzvarētājiem kļuva Olga Šellere ar zirgu Dancing Lady no JSK "Telfas" pieaugušo konkurencē iegūstot pirmo vietu, un bērnu konkurencē pašmāju sportiste Anda Cukermane ar Rafaēlu. Ceturtā šajā shēmā pieaugušajiem palika biedrības “Green Horse” sportiste Laura Čaunāne.

Shēmā Nr. I godpilno pirmo vietu izcīnīja Linda Josta ar Jolantai Dukaļskai piederošo ķēvi Melbourne no JSK "Royal Sport", Anda Cukermane ar zirgu Rafaels no biedrības "Green Horse" pirmo vietu bērnu konkurencē. Par trešās vietas ieguvēju shēmā Nr. I kļuva biedrības "Green Horse" pārstāve Arta Celma ar zirgu Rolls Royce, astoto vietu izcīnīja biedrības "Green Horse" pārstāve Loreta Neško ar zirgu Pajero, 11. un 12.vieta tika Ancei Mistrei un Ulrikai Laukai ar zirgu Royal Lady no biedrības "Green Horse" 19 dalībnieku konkurencē. Savukārt bērnu konkurencē Green Horse sportistes Jeļizaveta Jegorova un Kellija Kārkliņa ar zirgu Milāna ierindojās 4.un 5.vietā.

Sacensības noslēdza sacensību jaunākie dalībnieki izpildot shēmu Nr. 0, par to saņemot tiesnešu vērtējumus, medaļas, rozetes un piemiņas balvas no atbalstītājiem. Šajā grupā startēja kluba "Green Horse" jaunākā sportiste Sindija Cukermane.

Iejāde ir graciozākā jāšanas sporta disciplīna, kas prasa lietu darbu, pacietību un mērķtiecību. Disciplīnai ir bagāta vēsture ar senām saknēm. Tiesneši katru kustību novērtē, pamatojoties uz objektīvu standartu, kas atbilst testa līmenim, un piešķir katrai kustībai rezultātu no nulles līdz desmit - nulle "neizpildīts" un 10 ir "lieliski".

Tiek vērtēts kopiespaids, zirga gaitas vieglums, precizitāte, kā arī jātnieka un zirga spēja sadarboties, iejādē jāpanāk tāda zirga un jātnieka harmonija, lai vērotājam no malas nebūtu redzams kādus vadības līdzekļus izmanto jātnieks, jārodas iespaidam, ka zirgs visu dara pats.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ikskile/41955