Ikšķilē Daugavas prospekta ielas svētki – gadatirgus

Ikšķilē šodien rosība valdīja Daugavas prospekta ielas svētkos – gadatirgū, kurā piedalījās ap 100 Latvijas mazo ražotāju, amatnieku un mājražotāju.

Cilvēku plūsma aktīva jau no paša rīta: pārdevējiem jāiekārto sava tirgus vieta, pircējiem jāatrod īstā prece no daudzveidīgā piedāvājuma.

Juzefa un Viktors ir ikšķilieši. Gadatirgū nopirkuši puķes, lai iestādītu dārzā, jo vēlas papildināt savu ziedu krāsu bagātību. Bažu par to, ka kāda no tām tik karstajā vasarā varētu neieaugt, Juzefas kundzei nav. "Gan jau ieaugs!" viņa saka. "Ja no sirds audzēts, pārdots un nopirkts, tad ieaugs."

Laima uz Daugavas prospekta ielas svētkiem atbraukusi no Jaunogres. "Forši! Muzikanti man ļoti patika. Lustīgi!," viņa teic, jautāta par gadatirgus iespaidiem.

Daugavas prospekta ielas svētkos – gadatirgū nodarbošanos varēja atrast visu vecumu dalībnieki. Radošajās darbnīcās bērniem piepalīdzēt varēja arī pieaugušie. Šādās reizēs ir iespēja iejusties, piemēram, mākslinieka ādā un izbaudīt, kā tas ir – kaut ko jaunu un vēl nebijušu izveidot, ļaujot vaļu fantāzijai.

