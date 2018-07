Ikšķiles novadā jauns mājdzīvnieku reģistrs

Sākot ar 1. augustu, Ikšķiles novada pašvaldība veiks mājas (istabas) dzīvnieku jaunu reģistrēšanu un uzskaiti saskaņā ar saistošiem noteikumiem. Mājdzīvnieku īpašniekiem būs iespēja savu mīluli reģistrēt jaunā pašvaldības reģistrā.

Ikšķiles novada pašvaldība aicina mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekus reģistrēt dzīvniekus pašvaldības dzīvnieku uzskaites reģistrā, kas tiks veikta bez maksas, izsniedzot dzīvnieka identifikācijas žetonu. Žetoni būs pieejami 3 dažādos izmēros. Uz tā norādīts administratīvās teritorijas nosaukums – "Ikšķiles novads", dzīvnieka reģistrācijas numurs un pašvaldības policijas tālruņa numurs 67937102.

Ja dzīvnieks tiek reģistrēts pašvaldības dzīvnieku uzskaites reģistrā, ikgadējā suņa turēšanas nodeva nav jāmaksā.

Pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.20/2017 "Kārtība, kā tiek turēti mājas (istabas) dzīvnieki Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā" (publicēti "Ikšķiles Vēstīs" 2018. gada jūnijā) ikgadējā nodeva ir 6 eiro.

2018.gadā nodevas apmērs būs proporcionāls atlikušajiem gada mēnešiem no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža. Suņa turēšanas nodeva ir maksājama katru gadu līdz 31.martam.

Mājdzīvnieka reģistrēšana pašvaldības reģistrā nodrošinās ātrāku saziņu un sadarbību ar iedzīvotājiem, risinot ar dzīvnieku turēšanu saistītās situācijas. Reģistra dati būs pieejami arī pašvaldības policijai, līdz ar to mājdzīvnieka pazušanas vai gluži pretēji - atrašanas gadījumos ziņu un informācijas apmaiņa noritēs operatīvāk un drošāk. Prakse rāda, ka ne vienmēr ir iespēja nolasīt dzīvnieka mikročipa informāciju, līdz ar to ārēji labi redzams žetons atvieglos iespēju atrast saimnieku, netiks zaudēts laiks un finanšu līdzekļi gan no pašvaldības, gan no dzīvnieku īpašnieku puses, nogādājot dzīvnieku patversmē.

Pašvaldības reģistrā var reģistrēt arī kaķus un mājas (istabas) seskus. Citi mājas (istabas) dzīvnieki netiek uzskaitīti. Dzīvnieku reģistrēšana jāveic vienu reizi dzīvnieka dzīves laikā.

Pašvaldība aicina SIA "Ikšķiles māja" reģistrā reģistrēto dzīvnieku īpašniekus atjaunot datus un apmainīt iepriekš izsniegtos žetonus (zaļos) pret jaunajiem žetoniem. Vēršam uzmanību, ka vecais reģistrs un žetoni vairs nebūs derīgi.

Dzīvnieku reģistrēšana pašvaldības reģistrā un iepriekš izsniegtā dzīvnieka identifikācijas žetona maiņa tiek veikta Ikšķiles novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās Ikšķiles novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā Ikšķilē un Klientu apkalpošanas centrā Tīnūžos, "Kraujās".

Vienlaikus informējam, ka Ikšķiles novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās dzīvnieka īpašniekiem ir iespēja mājdzīvnieku, kam veikta mikročipēšana, reģistrēt valsts vienotās Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā.

Mudinām Ikšķiles novada iedzīvotājus būt vērīgiem un aktīviem, nevilcināties ziņot pašvaldības policijai par klaiņojošiem dzīvniekiem, jo, iespējams, tieši jūsu palīdzība nepieciešama kādam, lai ātrāk tiktu savās labajās un drošajās mājās, kur neziņā satrauktas sirdis gaida savu mīluli.

