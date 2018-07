11. augustā Zilajos kalnos - kultūras un sporta festivāls

Sestdien, 11.augustā, pirmo reizi Ikšķiles novadā tiek organizēts kultūras un sporta festivāls pie Dubkalnu ūdenskrātuves Zilajos kalnos.

Pirmajā pasākuma daļā no plkst. 14 paredzētas sportiskās aktivitātes. Būs iespēja piedalīties dažādās sacensībās – futbols un pludmales volejbols MIX (siev.+vīr.), sākot jau no 16 gadu vecuma, SUP un Spikeball visām vecuma grupām (nodrošināta apmācība). Kā arī ikvienam būs iespēja izmēģināt savus spēkus uz klinšu sienas, labirintā, dažādās lielās balvas atrakcijās, šautriņu mešanā, vingrošanā uz SUP dēļiem, slackline jeb staigāšanu pa lentu, galda spēlē Fliiper un biedrības "Fizkultūras nora" paraugtreniņos.

Aicinām ikvienu apmeklētāju ņemt līdzi apbilstošu maiņas apģērbu sportiskām aktivitātēm. Pieteikties sacensībām komandas varēs gan iepriekš, gan pasākuma norises dienā, atbilstoši katru sacensību nolikumam.

Tieši šajā dienā īpaši aicināti sporta entuziasti, līdzjutēji un draugi, lai jau otro reizi godinātu un teiktu paldies Ikšķiles novada jaunākajiem sportistiem par viņu sasniegtajiem panākumiem sportā, Ikšķiles novada tēla popularizēšanu un sporta nozares attīstību novadā. Pretendentus "Ikšķiles novada bērnu un jauniešu sporta laureātam 2017" varēja pieteikt 3 nominācijās - jaunā cerība sportā (meitenēm un zēniem) un gada bērnu un jauniešu sporta komanda. Balvu pasniegšana sāksies plkst. 13, kurā kā viesmākslinieks uzstāsies cirka virtuozs Dmitrij Bubin ar Tubeman show.

Īpaši ir padomāts par ģimenēm ar bērniem, kuriem paredzētas gan orientēšanās sacensības Zilajos kalnos, gan piepūšamās atrakcijas, gan radošās darbnīcas kopā ar "Jogitas pasākumi".

Tā kā 12.augusts visā pasaulē tiek atzīmē kā Starptautiskā jaunatnes diena, tādēļ šis laiks izvēlēts, lai vienuviet pulcētu arī Ikšķiles novada jauniešus. Ar pārsteidzošu bungu performanci atklāšanā priecēs Ikšķiles talantīgie jaunieši, savukārt Ikšķiles novada jauniešu organizācija "Haoss" mūzikas un deju cienītājiem dos iespēju baudīt pašu radītos un organizētos jauno izpildītāju konkursus "Gaisa trīce" un "Zemes trīce". Savukārt sadarbībā ar organizāciju "Move up" jaunieši nodrošinās dažādas radošās darbnīcas – henna, grafiti u.c.

Par pārsteiguma momentiem būs parūpējusies kustība "SlacklineLv", kuri ne tikai vadīs treniņu, lai ikvienam ir iespēja izmēģināt staigāšanu pa lentu un rādīs paraugdemonstrējumus virs Dubkalnu ūdenskrātuves, bet arī paralēli organizē Baltijas slackline tikšanos Zilajos kalnos. Tā ietvaros dalībnieki mēģinās lauzt pēc iespējas vairāk pasaules rekordus. Plašākai publikai būs iespēja vērot darbību uz lentām virs Dubaklnu ūdenskrātuves.

Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas visā Latvijā tiks rīkota Zaļumballe, tāpēc pasākuma otrajā daļā no plkst.22 notiks Vislatvijas zaļumballe, kurā spēles grupa "Mītavas soļi", pusnaktī uzstāsies viesmākslinieki grupa "Transleiteris" un līdz rīta gaismai izklaidēs DJ Oakhill.

Visas aktivitātes pasākumā pieejamas bez maksas. Darbosies bufete.

Uz tikšanos 11. augustā!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ikskile/42006