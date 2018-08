Ikšķilē piestāj Daugavas ūdenstūrisma ekspedīcija

Aizritējusi vēl nepieredzētā Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija ar mērķi pirmo reizi izstrādāt publiski pieejamu vienotu karti Latvijas lielākās upes ūdenstūrisma ceļam. 4.augusta pusdienlaikā ekspedīcijas dalībieku plosti vikingu kuģa "Uxkull" pavadībā tika sagaidīti arī Ikšķiles novadā.

Dalībnieki pietauvojās pie Sv.Meinarda salas Daugavā, kas šobrīd ir sasniedzama tikai ar laivu vai SUP dēli. Tur viņus laipni sagaidīja Ikšķiles novada uzņēmēju biedrības pārstāvji, kas bija sagatavojuši aukstu un garšīgu pārsteigumu no Ikšķiles saldējuma. Tika pasniegtas dāvanas no Ikšķiles novada uzņēmējiem un pašvaldības, kultūŗas mantojuma centra "Tīnūžu muiža" vadītājs Kaspars Špēlis viesus iepazīstināja ar Sv.Meinarda salas vēsturi, kā arī demonstrēja dažādus priekšmetus, kuri saistās ar vēsturi Ikšķiles novadā, sākot jau ar 9.gs.

Paldies Ikšķiles novada uzņēmēju biedrībai un tās biedriem Sandai Reikmanei (Ķiparu nams), Mārim Reimanim (Ikšķiles laivu noma), Ligitai Āzenai, viesnīcas un ūdens atpūtas centra "SPADROPS" īpašniekiem Dominikam un Everitai Mayr, "Labumu bode" īpašniekam Gatim Eglītim, "Ikšķiles saldējumam" un Tamārai Rubenei, atpūtas kompleksam "Turbas" un Kasparam Bramanim, par jaukiem pārsteigumiem ekspedīcijas dalībniekiem.

Ekspedīciju organizē pub­lisko un privāto partnerattiecību biedrība «Zied zeme» sadarbībā ar vietējo pašvaldību rīcības grupām un biedrību «Ūdensmalu at­tīstībai». Projekts «Dau­gav­AbasMalas» norisinās no šā gada jūlija līdz 2019. gada maijam, un tā ietvaros 21 paš­valdībā notiks vairāk nekā trīsdesmit dažādi Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumi. Pro-jektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Vairāk informācijas www.ziedzeme.lv, www.daugavabasmalas.lv.

