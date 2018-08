Atjaunots Rīgas HES Ikšķiles aizsargdambis

Pabeigts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana, kura kopējās izmaksas ir 2,8 miljoni eiro, tajā skaitā 85% jeb 2,38 miljoni eiro ir ERAF, bet 15% jeb 0,42 miljoni eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums.

Dambja atklāšanas pasākumā 6. augustā pie Ikšķiles novada domes ēkas piedalījās Latvijas Republikas (LR) zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, LR Zemkopības ministrijas valsts sekretāre Dace Lucaua, Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba, Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Mariss Martinsons, Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa, Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Saratovs, SIA “Riga rent” valdes loceklis Vladimirs Zommers, kā arī citi būvdarbos iesaistīto institūciju un organizāciju pārstāvji.

Aizsargdambja būvniecības darbus veica SIA "Riga rent", kas ir viens no Latvijā vadošajiem uzņēmumiem hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu būvniecībā un rekonstrukcijā. SIA “Riga rent” valdes loceklis Vladimirs Zommers atklāja, ka būvdarbus veikt kavēja gan pavasara lielās lietavas, gan šīs vasaras izteiktais karstums, līdz ar to plānotie darbi bija jāveic daudz īsākā un saspringtākā laika režīmā, taču viss ir ticis paveikts laikus un kvalitatīvi. Tas dod pamatu cerēt, ka no jauna ieklātais betona segums un plātnes kalpos godam nākamos 100 gadus.

Pirms atjaunošanas Ikšķiles aizsargdambis ekspluatācijā bija 40 gadus, tā konstruktīvais nolietojums dzelzsbetona plātnēm pārsniedza 30%, deformācijas šuvēm - 70%, bet asfaltbetona segumam - 40 %, līdz ar to aizsargdambis bija neapmierinošā tehniskā stāvoklī un bija nepieciešama tā atjaunošana, lai nodrošinātu drošu aizsargdambja ekspluatāciju turpmākos 20 gadus un aizsargātu Ikšķiles pilsētu un tās iedzīvotājus no plūdu riskiem.

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba atzina, ka Daugavas aizsargdambja rekonstrukcijas un atjaunošanas darbi bija ļoti nepieciešami, jo iepriekš klātais betons sāka sadalīties, arī šuves sāka atdalīties, radot plūdu apdraudējumu tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotājiem, turklāt arī ceļa virsma bija bīstama drošām pastaigām un velobraucieniem.

Ikšķiles aizsargdambja atjaunošanas būvdarbu laikā no 2017. gada maija līdz 2018. gada augustam ir veikta dzelzsbetona plātņu atjaunošana, veicot betonēšanu uz aizsargdambja slapjās nogāzes 30 tūkst. m2 platībā, veikts parapetu remonts un deformācijas šuvju atjaunošana, atjaunots apgaismojums uz aizsargdambja, atjaunots gājēju un velobraucēju celiņš uz dambja virsas. Lai nodrošinātu vides pieejamību, izbūvēti trīs serpentīni un kāpnes katras ielas galā, kas savienojas ar aizsargdambi, veikta dambja virsas apzaļumošana un labiekārtošana.

Rīgas HES Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana no plūdu riskiem pasargās ap 1500 iedzīvotājus, kas dzīvo plūdu draudu skartajā 252 ha Ikšķiles pilsētas teritorijā, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību, palielinot dabas teritoriju vērtību un pievilcīgumu, kā arī uzlabojot Ikšķiles iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Kā dambja atklāšanas pasākumā teica Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa: “Ikšķiles novada iedzīvotāji ir atguvuši tik iecienīto pastaigu vietu, kas ļauj baudīt Daugavas klātbūtni visu cauru gadu. Daugavas aizsargdambis kalpo arī kā tūrisma apskates objekts, kas lieliski piesaista interesentus Ikšķiles tuvākai apskatei un iepazīšanai. Ikšķiles novada pašvaldība ir iecerējusi neapstāties pie sasniegtā un papildināt aizsargdambi ar tā labiekārtošanas darbiem.”

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ikskile/42040