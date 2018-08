Konkursi "Zemes trīce" un "Gaisa trīce" palīdz noskaidrot talantīgākos

Kultūras un sporta festivāla laikā, kas sestdien notika, tūrisma, sporta un atpūtas kompleksā "Zilie kalni", sacentās jaunie mūziķi un dejotāji.

Jauno izpildītāju konkurss "Gaisa trīce" jau uzkrājis vērā ņemamu pieredzi, jo notika jau ceturto reizi, bet hip-hop deju konkurss "Zemes trīce" Ikšķiles novadā tika rīkots pirmo reizi.

Abus konkursus organizēja Ikšķiles jauniešu Jauno mākslinieku apvienība "Haoss".

Konkursu dalībniekus uzrunāja Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna un jaunatnes lietu speciālists Einārs Ervīns Deribo.

"Es vēlētos paslavēt Jauno mākslinieku apvienību "Haoss" par uzņēmību šo konkursu organizēšanā," sacīja E.E.Deribo. Arī A.Jankuna uzsvēra Ikšķiles jauniešu patstāvību konkursu organizēšanā: "Mūsu vienīgais pienākums bija sniegt padomu, kā rīkoties tajā vai citā situācijā, bet lielāko daļu darba jaunieši izdarīja paši. Par to viņiem milzīgs paldies!"

Hip-hop deju konkursam bija pieteikušās sešas dalībnieces, no kurām trīs startēja "Beginners" grupā, bet trīs – "Open" grupā. "Open" grupā uzvarēja Ikšķiles vidusskolas 9.klases skolniece Signe Liniņa, bet "Beginners" grupā – Kate Ķelle no Ķekavas. Kate atklāja, ka uzzinājusi no draugiem par šo konkursu, nolēmusi piedalīties un ir gandarīta par uzvaru. "Ja arī nākamgad Ikšķiles novadā būs šāds konkurss, noteikti piedalīšos," sola Kate.

Konkursā "Gaisa trīce" galveno balvu – ierakstu profesionālā skaņu ierakstu studijā - izcīnīja ikšķiliete Līna Māra Krastiņa.

"Katra konkursa būtiskākais ieguvums ir jauna pieredze profesionālajā jomā. Protams, esmu ļoti priecīga par uzvaru un galveno balvu. Īpaša nozīme ir tam, ka esmu uzvarējusi konkursā pašu mājās," pēc apbalvošanas ceremonijas atzina Līna Māra Krastiņa. Uzvara konkursā ir līdzšinējo panākumu loģisks turpinājums, jo Līna Māra, kura septembrī uzsāks mācības Ikšķiles vidusskolas 9.klasē, daudzkārt ir guvusi godalgotas vietas vokālās mūzikas skatēs un konkursos.

2.vietu konkursā "Gaisa trīce" izcīnīja grupa "Rudzi" (Ogre). Arī trešās vietas ieguvēji – grupa "Miglas zona" ir no Ogres. Pavisam jauno izpildītāju konkursā piedalījās astoņi dalībnieki – grupas un solisti.

