Tīnūžos invalīdi pierāda, ka sportot nozīmē varēt

Otrdien Tīnūžos norisinājās Starpnovadu sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Sporto un Var", kurā piedalījās 76 dalībnieki no Ikšķiles un citiem novadiem.

Sporta spēļu atklāšanā dalībniekus uzrunāja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, Veselības un sociālo lietu pārvaldes vadītāja Gunda Gunta Rudene, sporta pasākumu organizatore Agita Kābele, Ikšķiles novada Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Ausma Kalniņa, kā arī viesi.

"Priecē, ka jums ir vēlēšanās un enerģija nākt kopā, lai kliedētu ikdienas problēmas. Lai šī diena jums visiem paiet sportiskā, aktīvā darbībā," vēlēja I.Trapiņš.

Starpnovadu spēlēm par godu tika izveidota arī improvizēta olimpiskā lāpa, kas sastāvēja no krāsainiem baloniem

Sportot gribētāji pārstāvēja Ikšķiles novada Invalīdu biedrību, Ogres Invalīdu biedrību, Dienas centru "Saime" no Ogres, Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāli "Ropaži", Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" Ogres nodaļu un Lielvārdes novada Sociālā dienas aprūpes centru.

No Lielvārdes uz sporta spēlēm bija ieradušies 9 dalībnieki un divi sociālie darbinieki. Lielvārdes novada komanda jau atkārtoti piedalās Starpnovadu sporta spēlēs. "Lielvārdieši ir ļoti aktīvi, mēs labprāt pieņemam uzaicinājumu piedalīties dažādos sportiskos pasākumos, esam bijuši Rīgas olimpisko sporta spēļu dalībnieki, protams, esam klāt arī Lielvārdes novada Invalīdu biedrības rīkotajās sporta spēlēs," stāsta Lielvārdes Dienas centra sociālā darbiniece Inga Vairoga. "Cilvēki ar īpašām vajadzībām ļoti labprāt brauc cits pie cita ciemos, jo tā ir iespēja fiziski izkustēties, kopā kaut ko darīt un sportot. Šādi pasākumi ļauj arī izrauties no ierastās vides. Ikdienā tas tikpat kā neizdodas, jo, daži no mūsu klientiem dzīvo tālu no Lielvārdes Dienas centra, piemēram, Jumpravas pagastā."

"Šos sporta svētkus bija iespējams noorganizēt, pateicoties Ikšķiles novada pašvaldības un uzņēmēju atbalstam. Ikšķiles novada Uzņēmēju biedrības valdes locekle Sanda Reikmane iesaistījās sporta spēļu organizēšanā, uzņēmēji palīdzēja sagādāt medaļas, apdrukāt T-kreklus, kā arī sarūpēt saldējumu un bērzu sulas sporta spēļu dalībniekiem,"’ atklāja Ikšķiles novada Invalīdu biedrības valdes loceklis Oskars Počkajs.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ikskile/42130