Mākslas pedagogi prezentē Ikšķiles vārdu Grieķijā

Grieķijā šobrīd ir skatāma Eiropas izstāde "My city": Europe" (Mana pilsēta: Eiropa), kuras apmeklētāji var iepazīt arī Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas mākslas pedagoģes un tekstilmākslinieces Ritas Ļegčiļinas- Brokas darbus.

"Manas zemes krāsa aug visapkārt man. Šīs zemes dabas augu raksti un to krāsas ir daļa no katra, kas tajā mīt un es esmu daļa no tiem." – ar šiem vārdiem ir ierakstīts R.Ļegčiļinas-Brokas darbu vēstījums šajā izstādē.

Mākslinieces izvēlēto tekstilminiatūru grupa ir daļa no cikla "Lokālā krāsa". Tēmas pamatā ir fakts, ka augu un cita veida dabas krāsas tiešā veidā raksturo to izcelsmes vietu. Viens un tas pats krāsaugs dod atšķirīgus krāsu toņus atkarībā no augšanas vietas, zemes, klimatiskajiem apstākļiem, ūdens ar ko krāso, krāsotājas prasmēm un citiem faktoriem. Līdz ar to dabiskajai krāsai ir tieša saikne ar vietas ģeogrāfisko būtību un ieguves veidu. Dabīgo krāsu īpatnais krāszieds ir arī pamatā vēsturiskajai Latvijas novadu krāsu paletei.

Šajā kontekstā Grieķijā izstādītie darbi tiešā veidā reprezentē Ikšķili, un tā ir Eiropas pilsētas ļoti būtiska vizuāla sastāvdaļa.

Mēs lepojamies ar savām dabas bagātībām un tiem toņiem, kas priecē mūs ikdienā, dažādos gada laikos, palīdz caur mākslas žanriem un dažādām tehnikām aiznest vēstījumu plašajā pasaulē. Paldies mūsu māksliniekiem, kas spēj savienot pedagoga darbu ar mākslas profesionālo lauciņu!

