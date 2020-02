"Rasas krāsas" dod iespēju izzināt kosmosu un apzināties savu vietu tajā

Biedrībai "Rasas krāsas" sadarbībā ar Ikšķiles vidusskolu un Ikšķiles Tautas namu 18.februārī izdevās noorganizēt kompetenču izglītības paraugstundu teju 130 Ikšķiles vidusskolas ceturto klašu skolēniem.

"Lietišķā un vizuālā māksla, radošā darbošanās un modernās tehnoloģijas – tas ir brīnišķīgs salikums, kā kompetenču izglītību īstenot praksē," norāda biedrības "Rasas krāsas" valdes priekšsēdētāja Lauma Palmbaha. ''Perspektīvais kompetenču izglītības formāts ir tēmu apskatīt no dažādām pusēm".

Pasākums bija veltīts kosmosam, kas šajā mācību gadā ir "Rasas krāsu" darbību vienojošā tēma.

Ar kosmosu kalendārā un izstādē

Par audzēkņu radošo lidojumu kosmosā varēja pārliecināties biedrības "Rasas krāsas" vizuālās mākslas un plastiskās mākslas darbu Ikšķiles Tautas namā atklātajā izstādē "Kosmoss ''Rasas krāsās"". Vairāk nekā 100 jauno mākslinieku divu mēnešu lielais zīmēšanas, keramikas, modes un tekstila mākslas, kā arī metāla un dzintara slīpēšanas darbs ir veiksmīgi pārtapis kosmosa mākslas tēlos.

Kosmosa tēma šajā mācību gadā jau atradusi reālu pielietojumu, jo SIA "TelCom" izvēlējās "Rasas krāsu" audzēkņu darbus par savu "seju" 2020.gada kalendāram. "Par to mēs viņiem esam ļoti pateicīgi. Kalendāru varējām dāvināt vecākiem, draugiem, sadarbības partneriem," saka L.Palmbaha.

"Puķu lietus kosmosā", "Kosmoss tevi vēro", "Kosmosa zirga lidojums", "Kosmoss ar pavasari sirdī", "Kosmiskā mēnessgaisma", "Kosmosa lapu virpulis", "Laižam uz skolu kosmosā!" - tie ir tikai daži no darbiem, kas iekļauti kalendārā. Jauno mākslinieku veikumu atzinīgi novērtējuši arī SIA "TelCom'” pārstāvji Jānis Kravalis un Dzintars Berkolts: "Tikai ar radošu pieeju lietām spējam efektīvāk un racionālāk izmantot mūsu resursus. TelCom atbalsts mākslai veicina mūsu pašu radošumu".

Ja kalendārā ievietoti tikai 12 darbi, tad izstādē to ir vairāk nekā simts. Katrs no autoriem kosmosu redz atšķirīgi. Kosmoss var būt ne tikai tālumā esošas acis, nesasniedzami sapņu kalni, bet arī prom skrejoša lapsiņa no Sent-Ekziperī grāmatas "Mazais princis".

"Tas ir brīnišķīgi, ka šī tēma palīdz bērniem kļūt atvērtiem. Īstenībā, mēs jau esam kosmosā, jo atrodamies augstāk par zemi. Ja visumā ieraugām sevi, cits citu, atveram sevi kā kosmosu, un mums interesē, kas notiek apkārt, tas jau ir tas kosmoss," izstādes atklāšanā sacīja L.Palmbaha.

Par pirmajiem izstādes skatītājiem kļuva Ikšķiles vidusskolas skolēni, bet ikšķilieši un novada viesi ir aicināti apskatīt un vērtēt izstādi Ikšķiles Tautas namā līdz pat 16.martam. "Rasas krāsu" audzēkņu vidū ir Ikšķiles vidusskolas skolēni, kuru darbi arī redzami izstādē. L.Palmbaha saka paldies Ikšķiles Tautas nama vadītājai Dacei Mistrei un viņas kolēģiem par atbalstu izstādes iekārtošanā.

Kosmoss caur 3D brillēm

Pēc iepazīšanās ar izstādi, skolēni turpat Ikšķiles Tautas namā projekta "Skolas soma" ietvaros apmeklēja Liepājas mobilā planetārija izbraukuma izglītojošo nodarbību "Esi redzams kosmosā!". Izmantojot 3D virtuālās realitātes brilles, skolēni varēja ceļot kosmosā, iepazīt visumu, Saules sistēmas planētas. Īsfilmas "Zinātniskais alfabēts" skatīšanos pavadīja skolēnu sajūsmas saucieni, kas nepārprotami liecināja, ka šis ceļojums pa tālām planētām un galaktikām viņus ir ieinteresējis un aizrāvis.

"Sākumskolā katrā klasē programmā ir temats par kosmosu, ar katru gadu izklāstam kļūstot sarežģītākam. Skolēni prot nosaukt visas planētas, zina, kādā kārtībā tās izvietotas. Taču tās ir teorētiskās zināšanas, bet šeit viss notiek praktiski un radoši. Pēc filmas par kosmosu noskatīšanās viņi noteikti atcerēsies, ko redzējuši un uzzinājuši. Pēc tam redzēto kopīgi pārrunāsim," saka 4.a klases audzinātāja Inga Barče. "Ja vēl būs kāds līdzīgs pasākums, noteikti piedalīsimies, jo mūsdienu bērniem ļoti patīk darboties. Šādā veidā viņi iegūst vairāk nekā mācību stundās."

Kosmoss pašu rokām

Par vienu no aizraujošākajām pasākuma sadaļām kļuva radošā darbnīca, kurā skolēni "Rasas krāsu" pedagogu Laumas Palmbahas un Dionisija Miončinska vadībā varēja izgatavot kosmosa tēmai veltītus atstarotājus. Lai to izdarītu, vajadzēja likt lietā fantāziju un zināšanas par kosmosu, kas radošo procesu padarīja daudz interesantāku.

"Mēs piedāvājam sagataves – planētas, visu redzošās acis -, bet, protams, skolēni var vadīties arī pēc savām radošajām izjūtām. Sagataves, kas viņiem iedotas, ļauj raitāk paveikt darbu un ātrāk sasniegt rezultātu. Lai izgatavotais atstarotājs būtu uzreiz lietojams, esam parūpējušies, lai tajā būtu ievērta aukliņa," atklāj L.Palmbaha. "Pateicoties veiktajiem priekšdarbiem, skolēni samērā īsā laikā izgatavo noderīgu lietu, ko pēc tam var izmantot gan paši, gan kādam uzdāvināt."

Skolēnu darbošanos bija atnākusi pavērot arī Ikšķiles vidusskolas direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Inguna Bērziņa: "Skolās daudz runā par kompetenču izglītību, bet šis pasākums pierāda, kā tā darbojas realitātē. Šoreiz bija iespējams apvienot divus projektus, kas cits citu papildina – filma, izstāde un radošais darbs," norāda I.Bērziņa. "Šī nav pirmā reize, kad mēs veidojam kopīgu pasākumu ar biedrību "Rasas krāsas". Līdzšinējā sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga, jo "Rasas krāsas" - tā ir garantija kvalitātei, radošumam un nopietnam darbam. Nodarbības ir perfekti sagatavotas, un visi to dalībnieki sasniedz konkrētu rezultātu."

