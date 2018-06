Harijs Zariņš saņem Latvijas Valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis" Goda zīmi

Piektdien, 15.jūnijā, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā notika svinīgs pasākums, kura laikā Latvijas Valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis" pārstāvji Ogres Goda pilsonim, rokgrupu "Opus Pro" un "Colt" dibinātājam, ģitāristam, daudzu populāru dziesmu autoram Harijam Zariņam pasniedza apbalvojumu – bronzā kaltu Goda zīmi.

Latvijas aizsardzības fonda "Lāčplēsis" prezidents Jānis Ivars Kasparsons norāda, ka H.Zariņam Bronzas Goda zīme piešķirta ar 29.maija valdes lēmumu par aktīvu darbību, organizējot un rīkojot daudzus kultūras un labdarības pasākumus, audzinot jauno paaudzi, popularizējot latviskās kultūras vērtības gan dzimtenē, gan ārzemēs.

Šim apbalvojumam viņu izvirzījuši Latvijas ugunsdzēsības asociācijas biedri, jo H.Zariņš jaunībā neilgu laiku strādājis par ugunsdzēsēju, priekšroku tomēr dodot mūziķa profesijai, taču ar savu radošo darbību viņš joprojām atbalsta Latvijas ugunsdzēsības asociāciju.

H.Zariņš atzīst, ka izvirzīšana šim godpilnajam apbalvojumam bijis pārsteigums, taču, nenoliedzami, patīkams.

"Vienmēr ir patīkami saņemt atzinību par savu darbu, kuru joprojām turpinu. Ceru, ka arī manī ir kaut neliela daļiņa no Lāčplēša spēka. Katram būtu jāsāk ar sevis pilnveidošanu, lai tā nelielā daļiņa Lāčplēša būtu ikvienā no mums, tad arī viss izdosies. Apbalvojumu mājās nolikšu goda vietā un svētku reizēs to arī nesāšu," saka mūziķis.

Latvijas valsts aizsardzības fonds "Lāčplēsis" nodibināts 1996.gada 2.maijā, un tā uzdevums ir maksimāli sekmēt Latvijas valsts drošību no ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem, veicināt aizsardzības un drošības institūciju darbību, nacionālās ekonomikas un kultūras attīstību, kā arī Latvijas iedzīvotāju, it īpaši jaunatnes, patriotisko audzināšanu, palīdzot veidot vidi, kurā būtu izskausta vardarbība, varētu brīvi attīstīties cilvēku radošās spējas un atbildība par savu valsti.

Būtiska fonda darba sastāvdaļa ir Latvijas patriotiskāko cilvēku apbalvošana, pasniedzot Zelta, Sudraba vai Bronzas Goda zīmes, izvērtējot katra pretendenta ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, Tautas frontes un Barikāžu laikā, vai sasniegumus tiešajā darbā.

Līdz šim šos apbalvojumus saņēmuši jau vairāk nekā 900 cilvēki visā Latvijā. Fonds ieplānojis arī turpmāk ar Goda zīmēm izcelt tos, kuri ieguldījuši nozīmīgu darbu, lai stiprinātu neatkarīgās Latvijas labklājību.

Apbalvojumi svinīgos apstākļos tiek pasniegti vai nu Latvijas Kara muzejā, vai izbraucot uz reģioniem, un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, nenoliedzami, bija tam piemērota vieta. Apbalvotos sveica arī muzeja vadītāja Anita Streile.

